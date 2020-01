Antonio Grimau: “Amo profundamente a Eva Perón desde mis 8 años”

El actor Antonio Grimau expresó su profunda admiración a la figura de Eva Perón y contó el recuerdo que tiene sobre cómo la fundación de la entonces Primera Dama le regaló una pelota.

En diálogo con Teleshow, sostuvo que si tuviera la oportunidad de tener una conversación con alguien, sería con Eva Perón: “Le peguntaría tantas cosas. Yo recibí en mi casa de la Fundación (Eva Perón) una pelota de cuero en una bolsa de cartón marrón que me marcó. Me pareció que me habían regalado un millón de dólares”.

Relató que en ese momento tenía 8 años. “A partir de ahí la vida de Evita me pareció entrañable, maravillosa, y la amé profundamente. Desde la humildad de mi Lanús”, manifestó.

“Ha sido una mujer maravillosa. Tendría muchas cosas para preguntarle. Pero ante la presencia suelo quedarme mudo: no pregunto absolutamente nada y me pongo a llorar como un tonto”, expresó emocionado.

Asimismo, contó que cuando se enteró de la muerte de Eva Perón sintió “un dolor inconmensurable y un recuerdo muy fuerte de esos momentos”.