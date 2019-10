La Justicia le dio un revés al actor Juan Darthés al rechazar una demanda por calumnias e injurias que había iniciado contra la actriz Anita Co luego de que ella lo denunciara publicamente por acoso.

En febrero de 2018, la actriz había hecho público mediante sus redes sociales que su colega la había besado a la fuerza y la obligó a tocarle los genitales cuando trabajaron juntos en la novela Gasoleros y Darthés intentó acallarla con una denuncia. No obstante, la Justicia decidió rechazarla.

Como argumentación para finalizar la causa, se alegó la "falta de interés manifiesta al viajar a Buenos Aires y no presentarse ante el tribunal", ya que el actor se ocultó en Brasil desde que Thelma Fardín reveló que fue abusada por él cuando ambos compartían una gira de Patito Feo en Nicaragua.

Desde ese momento, Darthés, que es ciudadano brasileño, pisó una sola vez la Argentina y no fue a Tribunales, mientras que en otras ocasiones alegó problemas de salud.

"En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'", había revelado Anita en su momento.