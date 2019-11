Mientras la Cámara de Diputados discutía los proyectos de declaración de repudio del Golpe de Estado, que terminó aprobado en esa cámara y en el Senado, el diputado nacional Andrés Vallone recibió a representantes de la comunidad boliviana residentes en nuestro país, quienes se congregaron en las puertas del Congreso Nacional a la espera de una “firme declaración de repudio al golpe en el hermano país de Bolivia”.



“Quiero dejar en claro, que quienes formamos parte de la vida democrática, debemos priorizar, siempre debemos priorizar, a la democracia como el mejor de los sistemas, con todos sus defectos. Quiero expresar claramente el repudio y el rechazo al golpe de Estado civil, político y militar perpetrado en Bolivia”, expresó Vallone, quien se mostró “desconcertado” con la actitud del presidente Mauricio Macri. “Vemos con mucho dolor y mucha preocupación, que el mandatario argentino y su partido, el Pro, ha negado el golpe y más grave aún, ha negado el asilo a funcionarios bolivianos, democráticamente electos, en nuestra embajada en el país hermano, cuando sus vidas estaban en riesgo”, señaló.



El legislador puntano, además, realizó una mención para tratar de explicar la “riesgosa situación” de la democracia en la región. “Para entender los hechos destituyentes en Bolivia, que ha sido un golpe de Estado, hay que abstraerse de las ideologías. Si lo queremos analizar técnicamente, la interrupción de un mandato presidencial vigente, no avalado por el Congreso, y el rol de las Fuerzas Armadas, son elementos objetivos, de que en Bolivia sucedió un golpe de Estado, que contó con aliados, con dirigentes opositores, con otros actores, visibilizados por la senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta en una Asamblea, que no tuvo quórum, pero más grave aún, no aceptaron la renuncia presentada por Evo Morales”, advirtió Vallone.



Por último, el diputado cuestionó la legitimidad institucional de la proclama de Jeanine Áñez y se refirió a la declaración del titular de la OEA, Luis Almagro. “Pmitió decir que la ilegalidad en la que asumió Áñez es una clara posición que ellos acompañaron, según la conveniencia. Quien sí supo interpretar la urgencia en este momento de crisis, fue el presidente electo, Alberto Fernández, ésta es la actitud que todos esperamos de un líder argentino”, sostuvo.