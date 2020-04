Alimenticias y Cablevisión, las únicas ganadoras por la pandemia en la Bolsa

La pandemia golpeó a todos los sectores por el parate económico, a excepción de un puñado, que se benefició aún más por las excepciones para continuar sus operaciones y por el aumento en la demanda de sus productos. Las que más incrementaron sus ventas son las alimenticias, ante la inédita inyección fiscal del Gobierno para mitigar el impacto en los más vulnerables y porque los más pudientes consumen más en la cuarentena. Esto se vio reflejado en las cotizaciones para las compañías que se habían expuesto al mercado financiero para recaudar capital.

De las acciones del Merval, que lo integran las empresas de mayor tamaño y liquidez, sólo Cablevisión Holding SA obtuvo una ganancia respecto a su precio el año pasado. La cotización mejoró 9,8% interanualmente, pero también 27,6% contra la primera semana de marzo. Desmejoró levemente, un 2,9%, el martes contra el lunes. El resto de las compañías listadas en el índice líder sufrieron pérdidas de hasta 55% respecto a las cotizaciones de 2019.

Nacido de la escisión del grupo Clarín, que no se realizó acorde a los planes del gobierno de Cristina Kirchner, el conglomerado posee el 39,1% de Telecom Argentina, lo que incluye todas sus marcas: Cablevisión, Fibertel y Personal. El aislamiento preventivo obligatorio declarado por el presidente, Alberto Fernández, promovió un mayor uso de Internet a través de las redes domésticas y de datos de los celulares. Esto le dio un auge a las telefónicas, que vieron un crecimiento exponencial, lo que impactó en su recaudación o fidelización de clientes.

En el panel líder resaltan exclusivamente las alimenticias con verdes. La productora y comercializadora de harina Morixe Hermanos mejoró el precio interanual de su acción un 59,6%, la mayor alza de la plaza financiera. Le siguió desde atrás la dueña de los supermercados La Anónima (Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia), la misma que había colocado a un sobrino, Miguel Braun, en la secretaría de Comercio macrista. Luego se ubicó Molinos Río De La Plata, la mayor productora del mercado, con una suba del 25%. Con aumentos de un sólo dígito se ubicaron la agropecuaria Carlos Casado SA (+8,7%) y Molinos Juan Semino SA (+5,3%).

Cambios de hábitos en los hogares

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria, las herramientas de reuniones virtuales y videoconferencias continúan como las más elegidas tanto a nivel laboral como familiar, lo que se reflejó en un crecimiento del 1.000% desde el inicio del aislamiento obligatorio. La más elegida, la herramienta Zoom, consiguió un alza del 4.100%.

Whatsapp tuvo una leve baja respecto del crecimiento sostenido que había conseguido. Desde el 20 de marzo, no obstante, alcanzó una suba del 110%, de acuerdo a las estadísticas de Personal. En lo que hace a llamadas de voz por red móvil, el tráfico mantiene su alza ya no tan pronunciada (+17%) junto con una pequeña disminución de la duración de las llamadas promedio por cliente en la última semana, pero fue un no despreciable incremento del 73%.

La visualización de videos y audios ocupa el 54% del tráfico de Internet, la navegación con exploradores el 18%, la mensajería instantánea el 16%, y los juegos abarcan el 12%, lo que implicó un incremento sustancial, de acuerdo a la unidad de negocios de metadata de Movistar.