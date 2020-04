Alejandro Fantino tuvo que salir a pedir disculpas por robar material

El conductor de América Alejandro Fantino pidió disculpas al influencer y youtuber Pablo Agustín por haber transmitido una entrevista que le hizo a Estanislao Fernández sin citar la fuente del material.

"Nosotros somos un equipo. Cada uno tiene una función. Y mi función es dar la cara. Puede haber habido un error de un compañero de mi equipo, pero un equipo es esto. Un team es esto", inició el conductor.

"Esto lo aprendí en el fútbol. Se equivoca el 4, el 5, el 8... lo que hacemos es seguir. Pero pedimos disculpas. Ayer hubo un error. No se le dio crédito a un colega, a un periodista. Porque hacer periodismo en redes es una nueva forma de hacer periodismo", continuó Fantino.

"Estoy hablando de Pablo. Él le hizo una nota al hijo del presidente y nosotros no le dimos crédito. Hay tres palabras que en mi vida funcionan: 'por favor', 'perdón' y 'gracias'. El perdón es para él, eso no se le hace a un colega. Y más en una época en la que los medios tradicionales estamos trabajando con las nuevas herramientas, YouTube, Twitter, Instagram....", continuó.

Pablo Agustín había manifestado su rechazo a que Fantino transmita el material sin citar y lo acusó de ladrón. En la red social Twitter, se creó el hashtag FantinoRata que se viralizó rapidamente y que llegó hasta el conductor de América.

"Me comentan que la producción de @fantinofantino no solo uso mi material sino que aparte ME CORTARON LA CARA y parecia como si ellos hubieran hecho la llamada. Tanto les pica darle credito a la gente de redes?", había escrito Pablo Agustín en Twitter.