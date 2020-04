El lunes por la noche, Santiago del Moro se realizó un test rápido de coronavirus en vivo. Esto pudo observarse en el programa Juntos podemos lograrlo, que se emite de lunes a viernes por Telefé. Allí fue cuando diferentes personas, entre ellas Alejandro Fantino, se indignaron con lo observado. De hecho, el periodista de América TV criticó duramente a su colega.

Cuestionando por qué no se puede hacer periodismo de periodistas, Fantino comenzó dedicándole palabras duras al doctor Guillermo Capuya. Éste fue quien le realizó el test a del Moro, y el principal apuntado de este episodio.

Sobre Capuya, el periodista aseguró: "Si se hace periodismo de jueces, de ministros, de intelectuales... Este es el test de Capuya, el síndrome médico de la calle Corrientes. Es complicado de grande que te pegue la diosa fama".

"No adhiero, y no se debe. Periodismo de periodistas, no. ¿Por qué no? Del Moro podría haber tenido un poco más de sensibilidad periodística. Hace muchos años que trabaja en el periodismo, yo no me voy a andar metiendo. Él sabe lo que tiene que hacer", sentenció Fantino.