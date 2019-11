Alejandro Fantino confirmó que hará periodismo deportivo el año que viene y apostará a los formatos digitales

Tras el despido de Eduardo Feinmann, los rumores apuntaban esta vez a Alejandro Fantino como el próximo conductor en abandonar radio La Red. Sin embargo, el propio periodista se encargó de despejar las dudas respecto a su futuro y aclaró que continuará en la empresa desde Youtube.

El periodista deportivo, en diálogo con El Destape, aseguró: "Voy a volver a hacer periodismo deportivo el año que viene. Apostar a nuevos formatos digitales como podcast y contenidos de YouTube".

"Yo firmé con una cadena internacional de deportes hace unos meses, y eso me exige que el año que viene tenga un programa más del que tengo con Animales Sueltos a diario. O sea, mi tiempo de radio se lo doy a un programa de televisión diario. No podía hacer dos horas de radio, una hora y media de televisión y otra hora y media de tele a la noche", explica uno de los referentes de América, y que ya comenzó también a trabajar en ESPN.

Y añadió: "Hace tres meses ya había consensuado con la radio que era mi último año. Para que no me vaya, la radio me ofrece, y está buenísimo, quedarme haciendo algunas cosas en el canal de YouTube. La Red es mi casa. El programa termina con un share de 16 o 17 puntos. Muy alto. Y está ternado para el Martín Fierro como mejor programa".

Para terminar, Fantino, que ya hizo una entrevista para su debut en la pantalla de ESPN, aclaró: "Nadie me echó, me voy en buenas términos con la radio. Es algo consensuado porque no tengo tiempo de hacer radio el año que viene".

En su cuenta de Instagram, el propio conductor de Animales Sueltos publicó: "Quería dejar algo por acá y aclarar algunas cosas que se dicen y que son falsas. Empiezo por contarles que radiolared es mi casa. Llevo años acá y solo coseché éxitos y disfruto día a día mi trabajo"

Y concluyó: "Dejo claro que no me voy de radiolared y que el 2020 los encontraré como oyentes nuevamente!! Abrazos y perdón por robarles tiempo".