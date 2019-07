Después de la polémica que generó la presencia del excarapintada, Aldo Rico, en el desfile militar por el Día de la Independencia, sobre avenida Del Libertador, el hombre defendió su participación y aseguró que nadie le puede impedir hacerlo, "ni el Presidente".

"Soy veterano de Malvinas. Ni el Presidente me puede impedir que yo desfile, si quiero, y ya lo he hecho varias veces", dijo en Radio Con Vos. El militar retirado que encabezó el levantamiento de Semana Santa de 1987 y el de Monte Caseros en 1988 contra el gobierno de Raúl Alfonsín, defendió su postura: "No hubo un levantamiento, hubo una sublevación. Es un delito del orden estrictamente militar. El delito contra el orden político se llama rebelión y nadie me acusó de rebelión, ni siquiera el presidente" radical, pero aseguró que "en las mismas condiciones, lo volvería a hacer".

De este modo, se sumó a los dichos del ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien dijo que el levantamiento carapintada fue "un acontecimiento chiquito", lo que generó el repudio de Ricardo Alfonsín, hijo del expresiente radical: "Tus dichos no hacen otra cosa que ofender a cuantos lucharon por la democracia y su consolidación, por la paz y contra la violencia. No tenés derecho falsear la historia de esa manera, ni a agraviar así a los argentinos".

"He sido convencional constituyente, he sido dos veces intendente de San Miguel. A mí el pueblo me votó como me aplaudió ayer y como me aplaudió la otra vez, hace dos años, cuando desfilé por primera vez", se justificó Rico ante el repudio por su presencia en el desfile por el 9 de Julio.

En cuanto a su inclinación política para estas elecciones, remarcó: "No soy macrista, pero soy antikirchnerista, espero que no vuelvan los delincuentes" y pidió que se "reivindiquen las Fuerzas Armadas" y consideró que el desfile militar de ayer fue un guiño en este sentido.