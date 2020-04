Alberto Fernández sobre el coronavirus: "Vamos a pasar momentos más difíciles, no podemos relajarnos"

El mandatario Alberto Fernández hizo referencia al aislamiento social, preventivo y obligatorio y sostuvo que "no se va a terminar" la cuarentena, pero que si "se va a flexibilizar". Sin embargo, aseguró: "Vamos a pasar momentos más difíciles, no pasó el problema, no debemos relajarnos"

En una entrevista en Desde el Llano, el mandatario agregó que "las clases seguro no van a volver" y, sostuvo que la decisión sobre cuáles van a ser la actividades que comenzarán primero se decidirá "en conjunto".

En ese sentido agregó: "Si dejamos salir a todos después de la cuarentena sería un caos". Por otro lado, añadió que el "elige que la economía espere y cuidar a todos los argentinos"

"Estamos sintiendo que estamos un poco mejor, porque estamos un poco mejor (por la cuarentena), pero tenemos que ir con cuidado. Por eso, nunca tenemos que hablar de terminar la cuarentena", subrayó el jefe de Estado