Alberto Fernández habló de libertad de prensa y denunció que Mauricio Macri presiona a los medios

Tras ser acusado por el presidente, Mauricio Macri, el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que con la gestión de Cambiemos, la prensa "corre peligro". Además, remarcó que el mandatario coartó la libertad de expresión por presionar a medios de comunicación.

Al ser consultado sobre la relación con el periodismo, Fernández sostuvo: "Al Presidente le preocupa cómo le ira a la prensa conmigo. Procuré que me entrevistaran toda la campaña, no les pregunte como pensaban, fui con mis principales opositores para que me pregunten".

En ese sentido, Fernández añadió: "El presidente no hizo eso. Se ocupó de exigirle a dueños de medios que sigan encubriendo todos su errores. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo".