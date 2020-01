Aída Ayala aseguró que es una perseguida política y que "no va a renunciar"

Tras su procesamiento por defraudación al Estado, la diputada de Cambiemos Aída Ayala descartó que vaya a dejar su banca: “No estoy de acuerdo con el desafuero, yo no voy a renunciar. Pero son legales mis fueros”.

En declaraciones a El Destape Radio, la legisladora aseguró: “Fui llamada a indagatoria por un tema descabellado, un intendente hizo una denuncia en 2018 porque en 2016 compró con sobreprecios accediendo a un programa cuando era Secretaria de Asuntos Municipales”.

Ayala desconoció las notificaciones judiciales: “No sabía nada de mi procesamiento, a mí no me notificaron. Ni siquiera a mi abogada. No es nuevo enterarse, lamentablemente, por los medios”. La legisladora considera que existe una persecución hacia su persona: “Estas son causas armadas. Yo gané las elecciones a todo el arco político en 2017 y me destruyeron. Yo ya no soy más opositora a mi públicamente me destruyeron”.

La ex funcionaria de Cambiemos criticó al sistema judicial y aseguró que faltó celeridad y eficiencia en su proceso: “Los jueces tendrían que leer, a veces parece que no lo hacen y le entregan las causas a sus secretarios”.

Y agregó: “Los intendentes son autónomos, nosotros le depositábamos a un intendente y el compraba y vendía. ¿Cómo le voy a indicar a 2 mil municipios de todo el país dónde tienen que comprar?”, en relación a su rol como secretaria de Municipios del Ministerio del Interior.

También consideró: “No es serio que te procesen sin tener pruebas, eso está mal en la Justicia. Yo estoy a derecho. Resulta que a mi no me dejan salir del país para irme de vacaciones y a la vicepresidenta sale del país cuando quiere, es injusto. La vicepresidenta me nombra en el libro “Sinceramente” y me comparó con sus causas. ¿Cómo no voy a pensar de que me armaron una causa? A mi me persiguieron, ojala supiera por quien pero todo es anónimo”.

Ayala comentó que el proceso generó daños en su vida, no solo profesional sino también personal: “Destruyeron mi carrera, mi salud y mi familia no sé qué más quieren yo no soy una abogada exitosa, soy una empleada municipal”, dijo.