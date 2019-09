Accidente fatal en el aeropuerto de Ezeiza: se derrumbó una obra y hay un muerto y diez heridos

Esta tarde se produjo un derrumbe fatal en el aeropuerto internacional de Ezeiza con un saldo de un muerto y diez heridos, según confirmaron los bomberos en el lugar de los hechos. Ocurrió en una de las terminales cuyas obras se iban a inaugurar la próxima semana.

Según las primeras informaciones, el accidente en la Terminal C fue a causa de la caída de una pasarela. La obra planteaba la unión de la terminal en cuestión con la A, operativa en la actualidad.

Tal como informó TN, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se encargó de tareas mínimas de rescate, que quedó enteramente en manos de los bomberos. Aún se desconocen los motivos por los cuales cedió la estructura, así como las identidades de los obreros que ya fueron trasladados al Hospital de Ezeiza y al área de sanidad del aeropuerto.

La construcción de la Terminal C tenía la intención de aumentar la capacidad operativa del aeropuerto internacional y habilitar las terminales de partidas y arribos, en lugar de las actuales A, B y C. “Ezeiza será un aeropuerto con mayor tecnología y con mejor experiencia para los pasajeros del mundo. A mí particularmente me emociona el crecimiento”, dijo Guillermo Dietrich, ministro de Transporte.