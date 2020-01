Abel Pintos, tras el escándalo por el cachet de 100 mil dólares: "No existió la posible contratación"

Días atrás, el cantante Abel Pintos se vio envuelto en una polémica y, luego de ser escrachado por el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, aprovechó una entrevista radial para aclarar el asunto. Negó que la información difundida fuese verdadera.

El escándalo comenzó con Brizuela y Doria indignado en los medios de comunicación, relatando que había desistido en la contratación de Pintos por lo elevado de su cachet. "La presentación de Abel Pintos cuesta 100 mil dólares, me parece una cosa muy loca que actúe unos minutos y luego se vaya a casa con 6 millones de pesos", aseguró.

El intendente se encontraba en campaña para comprar una ambulancia y la participación del artista sería uno de los mayores atractivos para que la gente se acercase al festival Navidad en los Cerros y colaborase con un bono, destinado a la adquisición del vehículo. Ante la exorbitante cifra exigida por Pintos, se vio en la necesidad de no requerirlo.

“Es un caso muy puntual y tengo que partir de la base de que es una situación que no fue real. No existió la posible contratación ni el llamado a mi manager”, mencionó Abel Pintos, en diálogo con La Voz de Córdoba, en respuesta a las quejas del intendente. Y luego de eso, sentenció: En este caso se polemizó mucho respecto de los cachets, las exigencias y no sé qué. No tengo nada que aclarar ahí (…) Alguien eligió decir lo que dijo y sabrá qué intenciones tuvo. Lo único que espero es que finalmente se compre la ambulancia”, cerró la polémica.