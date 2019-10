A 13 años de 7 a 0, un jugador de Estudiantes reveló un pedido de los jugadores de Gimnasia

El futbolista Diego Galván recordó la goleada de Estudiantes de La Plata a Gimnasia y Esgrima La Plata por 7 a 0, a 13 años del histórico resultado.

Galván, que hizo dos goles en ese primer clásico jugado en el Estadio Único de La Plata, rememoró ese momento y reveló que decían los futbolistas del 'Lobo'.

"Creo que cuando uno entra a una cancha de fútbol no piensa en bajar el ritmo o no hacer goles. En ese partido pasó eso, algunos jugadores de Gimnasia pedían que no hagamos más goles y bajemos el ritmo", afirmó. Y agregó: Pero lo bueno fue que mantuvimos la intensidad todo el partido".

En ese encuentro, Galván hizo dos goles. A la hora de elegir con cuál se queda, en diálogo con Olé, contó: "En lo personal elijo el segundo que hice, más que nada por la jugada y cómo llegué por el segundo palo. Después, en general, me quedó con el del Tanque Pavone, también por la jugada y la bomba que sacó".