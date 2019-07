"Si buscan un presidente hipócrita, no cuenten conmigo": la respuesta de Alberto Fernández por la Justicia

El precandidato a presidente por el Frente de Todos Alberto Fernández afirmó que la Justicia en la Argentina funciona mal, pero aclaró que deben respetarse todos los canales institucionales. Además afirmó que en este último tiempo se tomaron decisiones en el poder Judicial contrarias al derecho.

"Creo francamente que se han escrito y decidido cosas mal en contracción con el derecho. No es nuevo. ¿Qué esperan? ¿que me haga el distraido? Si buscan un presidente hipócrita no cuenten conmigo", afirmó Alberto Fernández en una conferencia de prensa.

En la conferencia de prensa también estuvo el precandidato a diputado nacional Sergio Massa, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el actual intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús.

"Los actos judiciales son actos del poder judicial y como tales están sometidos a la revisión. La revisión no quiere decir que un Presidente, quiere decir que hay canales institucionales para revisar cosas que se han hecho", aclaró sobre su posición política con respecto al poder judicial.

El ex jefe de Gabinete además mostró su postura personal: "Fui hombre educado en el derecho, mi padre fue juez, tengo un enorme valor por la Justicia, para mí es algo muy importante: fui parte de la gestión que puso en la Corte Suprema a los mejores jueces que ha tenido".

"Todos los argentinos sabemos que la Justicia funciona mal, todos lo sabemos. A veces me pregunto cuándo la Argentina va a dejar de lado la hipocresía y se va a hacer cargo de lo que todos decimos. Mi problema es que la Justicia funcione y yo sé, como todos los argentinos, que no está funcionando", sostuvo.