La noticia comenzó a circular en el día martes y los representantes más fieles del macrismo recalcitrante salieron al cruce de ella. Es que, ante las versiones de un posible arribo de médicos cubanos a la República Argentina para combatir al coronavirus, diferentes personajes de la anterior gestión realizaron insólitas conjeturas en las redes sociales.

A saber: para Laura Alonso y los "periodistas" Osvaldo Bazán, Diego Papic, Gustavo Noriega y Javier Navia (entre otros), estos profesionales que presuntamente arribarían a suelo nacional son espías enviados desde Cuba.

"Para algún ingenuo, acá el NYT (New York Times) cuenta qué hicieron "los médicos cubanos" en Venezuela. Cuando leas periodistas que se alegran por los médicos cubanos, ya sabés", manifestó Bazán, generando repudio e inexplicables adhesiones en sus comentarios.

Los cubanos no vienen a evitar contagios, sino otra cosa

Por su parte, Javier Navia agregó: "Los cubanos no vienen para evitar contagios, sino a otra cosa". ¿A qué vendrían, supuestamente? Lo manifestó Laura Alonso en su cuenta de Twitter: "Si nos faltaba algo... ¡Eran los médicos/espías/comisarios cubanos!".

Los médicos cubanos no vienen gratis.



La plata no es para ellos sino para el régimen.



Cuba es una dictadura.



La culpable de la pandemia es otra dictadura (China).



Lo único tan importante como la salud, es la libertad.



No hay nada que aplaudir.