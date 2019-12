¿Quiebre en Cambiemos? Los radicales de Corrientes votarán a favor de la ley que mandó Alberto Fernández

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, confirmó que sus diputados votarán a favor en general del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que enviará en breve el gobierno de Alberto Fernández. De esta forma, se abre una grieta en Cambiemos, ya que el PRO y la Coalición Cívica quieren rechazar al primer proyecto realizado por el nuevo oficialismo.

El mandatario provincial, que se reunió ayer con el presidente de la Nación, sostuvo que no van a "obstaculizar" a las "nuevas medidas del gobierno" y pidió no "dejar caminar" a la flamante administración del Frente de Todos, que asumió la semana pasada. "Seguramente habrá algunas leyes en las que en general estaremos acompañando y dando nuestro punto de vista, pero no obstaculizando lo que son las primeras medidas del gobierno nacional“, sentenció en declaraciones a Radio Caput.

En momentos en donde se siembran dudas por el futuro de la nueva oposición, Valdés aseveró que “no va a haber un cambio dentro de Cambiemos entre el radicalismo y el PRO, nosotros vamos a mantener Cambiemos". Pero, a diferencia de la línea dura que expresa el PRO más cercano a Mauricio Macri y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el gobernador prometió tener "una posición responsable, donde vamos a estar acompañando las cosas que nos parecen bien y oponiéndonos a las que nos parecen mal, pero con total responsabilidad, con diálogo y madurez política”.

La CC y el PRO afirmaron que se oponen al proyecto que declara la emergencia económica y sanitaria y permite al Presidente y al jefe de gabinete la readucación de partidas y la realización de compras directas sin necesidad de pasar por el Congreso. Además, el proyecto incluirá un impuesto al pago con tarjeta de crédito del exterior del orden del 30%, aumento en Bienes Personales y el pedido de aumento de retenciones en 3 puntos porcentuales. Con ese dinero, el Gobierno planea financiar aumentos para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y financiar deudas de pymes, entre otros puntos.