Diego Simeone protagonizó el mayor papelón desde que es entrenador de fútbol. Y lo hizo en Atlético de Madrid, equipo que dirige desde 2011 y en donde ha conseguido varios títulos locales e internacionales. Sin embargo, esta vez quedó eliminado en el debut de la Copa del Rey ante un equipo de la Segunda División B.

De forma sorpresiva, Cultural Leonesa le ganó al 'Colchonero' por 2-1 y lo dejó fuera del certamen dejando atónitos a los amantes del fútbol. Tras el encuentro, el 'Cholo' habló al respecto y se responsabilizó por la derrota.

"Siempre hay momentos complicados en las temporadas. A veces por quedar afuera de la Champions, alguna otra por perder dos finales... y esta oportunidad. Desgraciadamente no debería sucedernos. Buscamos cambiar, refrescar el ataque y tuvimos las situaciones. El rival mereció la victoria", enfatizó el argentino.

A su vez, Simeone agregó: "No me han cambiado los penales en la Champions, cuando quedamos afuera en octavos y no me va a cambiar ahora".