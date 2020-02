"No fueron 30.000": la campaña negacionista de los trolls macristas contra Alberto Fernández

Después de que se difundiera que Alberto Fernández analiza impulsar una ley contra el negacionismo de la dictadura, penando a quienes nieguen públicamente los delitos de lesa humanidad, se lanzó una campaña troll en Twitter rechazando la existencia de 30.000 desaparecidos durante el útlimo gobierno de facto en la Argentina.

Esta tarde, en Twitter, se convirtió en primera tendencia el hashtag #NoFueron30000, con publicaciones agresivas contra el Presidente y contra los desaparecidos. Así, se puede leer "chupala, Alberto" o "no fueron 30000 pero ojalá hayan sido 30000 o muchos más" y "no voy a pagar ninguna multa porque no fueron 30000".

En Francia, donde viajó Fernández en medio de su gira europea, existe una norma creada para que no haya posibilidades de negar el Holocausto. Sophie Thonon, abogada de las víctimas de ese país, le dijo a Télam que la idea es que esa ley "pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situación en Argentina. El Presidente nos pidió colaboración para elaborar un informe".

El actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, ya había presentado un proyecto similar cuando fue diputado de la Nación. La iniciativa buscaba reformar un artículo del Código Penal para sancionar con penas de prisión de dos meses a dos años a quien niegue, justifique o minimice el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar.

Esto desató la furia troll en Twitter que lanzó una campaña contra la política de derechos humanos del Gobierno, en consonancia con el discurso macrista difundido los últimos años.

No voy a pagar ninguna multa por que #NoFueron30000 y ninguna ley, por mas peronista q sea me puede obligar a mentir, ya que #NoFueron30000. El resto es humo para los trolos cola resentida. — Javier79. (@fuckyou_almundo) February 6, 2020

#NoFueron30000

Alfredo chupame la poronga y adoctriname esta bobo

No fueron 30000, pero OJALA QUE HAYAN SIDO 30000 O MUCHOS MAS — Matute 🦖 (@MatiGyt_7) February 6, 2020

Q me traigan pruebas!!!#NoFueron30000

Chupala Alberto ✌✌✌ — ♡Patito♡ (@patitorosoni) February 6, 2020

Listado, nombre y apellido y dni#NoFueron30000 Ya lo dijo Lagraña y está el video en donde afirma que creó ese número.

Sigan abriendo cada vez más la grieta. Mientras los asesinados X la guerrilla siguen esperando justicia. https://t.co/fswDNBg0p5 — Magge Fromgood (@MaggeDelbene) February 6, 2020

ASÍ QUE EL TITERE @alferdez PRETENDE PENALIZAR A LOS QUE NIEGUEN QUE QUE HUBO 30 MIL DESAPARICIONES FICTICIAS ???? 🙄🙄🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Y BUEH🙄🙄🤣🤣#NoFueron30000 pic.twitter.com/rpBILkqwgx — Pepitonguito™ (@PEPITONGUITO) February 6, 2020

La gente que se burla del creyente cristiano para creerse superior y cree que hay 30.000 de desaparecidos. #NoFueron30000 pic.twitter.com/tEOjgVFARo — Lucas Bali (@Lucsbal) February 6, 2020

Empiezan penando al que niega desaparecidos y continua desapareciendo al que piensa.#NoFueron30000 — #̷L̷a̷V̷e̷r̷d̷a̷d̷N̷o̷O̷f̷e̷n̷d̷e̷ 🇦🇷🇦🇷 (@luisl4) February 6, 2020