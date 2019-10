El presidente Mauricio Macri volvió a ser objeto de críticas al dictarle lo que tenía que decir a María Eugenia Vidal en medio de su discurso en Pergamino.

Después de las confrontaciones por la polémica frase machista que dio en una radio local, ahora redobló la apuesta. En medio del discurso que intentaba dar la gobernadora, él intervino para darle instrucciones.

MÁS INFO Insólito: Las instrucciones para Macri detrás del cartel del "Sí, se puede"

Cuando ella se refería a los cambios que se habían producido en su gestión, intentando enfocarse mayormente en la construcción de obra pública, el mandatario le indicó al oído lo que tenía que decir.

"No se inunda más", le aclaró buscando las risas del público. Y ella acotó: "Y ahora viene la parte que digo: No se inunda más". Pero como la provincia se inundó, tuvo que reconocer: "No, todavía en algunos lugares se inunda pero ya empezamos las obras".