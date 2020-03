"Fantino rata": atacan al periodista en las redes sociales por robar material

El humorista e influencer Pablo Agustin le hizo una entrevista a Estanislao Fernández y acusó al conductor de América Alejandro Fantino de robarle la entrevista sin citar el material. En la red social Twitter crearon el hashtag Fantino Rata que se volvió trending topic con rapidez.

"Me comentan que la producción de @fantinofantino no solo uso mi material sino que aparte ME CORTARON LA CARA y parecia como si ellos hubieran hecho la llamada. Tanto les pica darle credito a la gente de redes?", escribió Pablo Agustín en Twitter.

El Youtuber acusó además que le distorsionaron la voz para que no se note que la entrevista es de su autoría y exigió a sus seguidores que apunten contra Fantino.

Encontré el fragmento, se escucha como @PabloAgustin dice claro (lo dejaron por q si no quedaba como el orto) ni a un costado son capaces de poner la fuente? @AmericaTV #FantinoRata pic.twitter.com/nnMIwq3R3q — JuanaLS (@JuanaLSok) March 31, 2020

Estanislao Fernández respeta el aislamiento social obligatorio en la quinta presidencial de Olivos, junto a su padre, quien -según reveló el joven- trabaja todo el día y hasta altas horas de la noche. Si bien no pueden pasar mucho tiempo juntos por la crisis sanitaria que tiene ocupado al mandatario, contó que tuvieron un jocoso entredicho por el pelo del joven.

Reconocido en redes sociales como Dyhzy por su trabajo como cosplayer y drag queen, Estanislao realizó una videollamada. Estanislao le había advertido a su padre que iba a estar todo el tiempo trabajando, pese a que el Jefe de Estado le dijo que podrían pasar tiempo juntos. Efectivamente ocurrió: "Está agotado, todo el tiempo hablando por teléfono, porque la realidad es que esto es una situación muy delicada".

Dyhzy y Alberto nunca vivieron juntos y estas dos semanas son una experiencia, aunque se vean de a ratitos: "Noto que está 24/7 laburando. Está hasta las 2 o 3 de la mañana o hasta las 4, toda la noche hablando por teléfono o respondiendo chats y después se levanta a las 6.30 o antes para juntarse para el ministro de Salud o de lo que sea para tener una reunión", le dijo a su amigo.