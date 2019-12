El "Caballo" Suárez denunció que lo apretaron para denunciar a Cristina Kirchner

El ex secretario del Sindicato de Obrero Marítimos Unidos (SOMU) Omar “el Caballo” Suárez rompió el silencio, tras estar tres años en prisión, y denunció que fue “apretado” por la Justicia para que se arrepienta e incrimine a la vicepresidenta Cristina Kirchner en causas de corrupción.

En una entrevista con InfoGremiales, el dirigente sindical advirtió: “Estuve preso por una persecución política, mediática y judicial. Con mis documentos y mi defensa se va a demostrar, en el juicio, que es una causa inventada por el fiscal Gerardo Pollicita”.

“¿En algún momento alguien te apretó para que digas algo?”, le consultaron desde el medio, a lo cual, El Caballo Suárez, contó: “A mí me tuvieron 3 meses en soledad total en Marcos Paz y 3 meses solo en Ezeiza y en algún momento me vinieron a ofrecer si tenía ganas de arrepentirme. Lo único que querían es que denuncie a Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo no tengo nada que denunciar”.

En ese sentido, indicó que “hay una gran confusión por lo que hizo el poder mediático y judicial de formar el monstruo de dos cabezas, el "Caballo" Suarez, el terror de los puertos” y relató: “Yo no tengo nada que ver con los puertos. El mio navega, va y viene con los barcos. Desde la intervención, Gladys González, juntamente con el periodista que ahora está procesado (Daniel) Santoro, que era el letrista de ella. Donde iba Gladyz González iba Santoro”.

“Es el periodista número 1 del grupo más grande de difusión de la Argentina”, sentenció.