"Cristina está" y "Cristina no está": la insólita contradicción de Lanata con Majul

Jorge Lanata lanzó polémicas frases contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y quedó en clara evidencia cuando se contradijo. Por un lado destacó la ausencia de la expresidenta y en otro tramo remarcó la fuerte presencia de ella en plena crisis sanitaria.

"Nunca, ni Cristina ni Néstor, estuvieron cuando hubo una tragedia. Nunca", arrancó el periodista estrella del Grupo Clarín en una entrevista con Luis Majul, en el canal La Nación+.

Siguió el exdirector del diario Crítica: "Lo que está haciendo es siguiendo la línea de conducta. Nosotros pensamos que este gobierno va a ser distinto a lo que ellos mismos fueron hace cuatro años. Es ridículo eso. Pasaron solo cuatro años. Por qué van a ser distintos ellos, por qué va a ser distinta Cristina de lo que es. Evidentemente no son distintos, son los mismos. Cristina frente a la tragedia reacciona igual que en Once y Cromañón", cerró el periodista macrista en un claro ataque a la vicepresidenta.

Pero luego lanzó una frase totalmente contradictoria sobre este mismo tema. "Cristina está a pleno, está hablando con los intendentes todos los días, se está encontrando con un montón de funcionarios de la Provincia. Está reforzando en las sombras el gobierno de Kicillof porque es el más endeble. Está trabajando a full".

Majul no advirtió esta insólita contradicción que dejó en evidencia a Lanata sobre el rol que juega Cristina Kirchner. El ex conductor de América estrenó ayer La Cornisa en ese canal que pertenece al grupo del diario. Majul se fue mal de América y renunció.

Además, Lanata dejó otras frases: "Ni el gobierno de Macri era solo un gobierno de CEOs ni el actual es un gobierno de científicos. Son operaciones de imagen y prensa que vos y yo sabemos que no son ciertas", afirmó.

"La gente aprueba mucho la gestión del presidente. Igual creo que esto lo pone en un borde muy complicado, porque que esto salga bien o mal no depende de él. Si la figura de Alberto se pega demasiado a la solución de la pandemia puede ser muy bueno porque es Churchill, pero recordemos que el mismo Churchill perdió la elección después de la guerra. Puede ser que ésto lo perjudique mucho si las cosas no salen bien. Y el problema es que hay un punto que él no va a poder manejar. Nadie tiene idea de cómo sigue la pandemia en un mes", cerró Lanata.