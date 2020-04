¡Atención! Cómo será la precuela de "Los juegos del Hambre"

La precuela de "Los juegos del hambre" fue oficializada hoy por Lionsgate Films, estudio poseedor de los derechos de la saga, y tendrá en su dirección a Francis Lawrence, mismo realizador de tres de las cuatro cintas. Estará basada en "The Ballad of Songbirds and Snakes", el nuevo libro que la escritora de la saga literaria Suzanne Collins tiene previsto publicar a fines de mayo.

“Lionsgate siempre ha sido el hogar cinematográfico de 'Los juegos el hambre', y me alegra volver a la saga a partir de un nuevo libro. Han tratado con gran respeto el material original, honrando la temática y los elementos de la historia, y formando un increíble equipo delante y detrás de la pantalla”, dijo en un comunicado Collins.

Asimismo, la productora Nina Jacobson y el guionista Michael Arndt regresarán a la saga. "Los juegos del hambre" (2012), la única de todas las películas que dirigió Gary Ross, inauguró una saga distópica que triunfó con Jennifer Lawrence como protagonista, con una recaudación de 694 millones de dólares en todo el mundo, sobre un presupuesto de 78 millones de la moneda estadounidense.

Francis Lawrence tomó las riendas a partir de la segunda película y dirigió las tres siguientes: "Los juegos del hambre: En llamas" (2013), "Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1" (2014) y "Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2" (2015). En total, las cuatro cintas consiguieron casi 3.000 millones de dólares en taquilla.