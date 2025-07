Netanyahu dice que cualquier futuro Estado palestino sería una plataforma para destruir Israel

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una cena bilateral celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (no en la foto), en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que deseaba la paz con los palestinos, pero describió cualquier futuro Estado independiente como una plataforma para destruir Israel y, por esa razón, el poder soberano de seguridad debe permanecer en Israel.

En su intervención en la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Netanyahu describió el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel desde la Franja de Gaza, donde Hamás tenía el control, como una prueba de lo que harían los palestinos con un Estado.

Trump respondió "no lo sé" cuando los periodistas le preguntaron si era posible una solución de dos Estados y remitió la pregunta a Netanyahu.

Netanyahu respondió: "Creo que los palestinos deberían tener todos los poderes para gobernarse a sí mismos, pero ninguno para amenazarnos. Eso significa que un poder soberano, como la seguridad general, permanecerá siempre en nuestras manos".

Más tarde añadió: "Después del 7 de octubre, la gente dijo que los palestinos tienen un Estado, un Estado de Hamás en Gaza, y miren lo que hicieron con él. No lo construyeron. Construyeron búnkeres y túneles del terror y después masacraron a nuestra gente, violaron a nuestras mujeres, decapitaron a nuestros hombres, invadieron nuestras ciudades y nuestros pueblos, nuestros kibutzim (plural de kibutz en hebreo), y cometieron masacres horrendas, del tipo que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial y los nazis, el Holocausto. Así que no es probable que la gente diga: 'Démosles otro Estado'. Será una plataforma para destruir Israel".

"Trabajaremos en una paz con nuestros vecinos palestinos, los que no quieren destruirnos, y trabajaremos en una paz en la que nuestra seguridad, el poder soberano de seguridad, permanezca siempre en nuestras manos", dijo Netanyahu.

"Ahora la gente dirá: 'No es un Estado completo, no es un Estado, no es eso'. No nos importa. Juramos que nunca más. Nunca más es ahora. No volverá a ocurrir", añadió.

Los palestinos aspiran a crear un Estado independiente en los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, a través de un proceso de paz mediado por Estados Unidos. Muchos acusan a Israel de haber destruido las perspectivas de un Estado palestino mediante el incremento de asentamientos en Cisjordania y la destrucción de gran parte de Gaza durante la guerra actual. Israel lo rechaza.

Los ministros del gabinete del partido Likud de Netanyahu pidieron la semana pasada que Israel se anexionara Cisjordania, ocupada por Israel, antes de que la Knéset, la Asamblea israelí, entre en receso a finales de julio. Los políticos israelíes a favor de los asentamientos se han envalentonado con el regreso a la Casa Blanca de Trump, quien ha propuesto que los palestinos abandonen Gaza, una sugerencia condenada en todo Oriente Próximo y otros países.

La guerra en Gaza estalló cuando Hamás atacó el sur de Israel en octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes, según los recuentos israelíes. Unos 50 rehenes permanecen en Gaza, 20 de los cuales se cree que están vivos.

El posterior ataque israelí contra el enclave palestino ha matado a más de 57.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. La mayor parte de la población de Gaza ha sido desplazada por la guerra.

Trump recibió a Netanyahu en una cena en la Casa Blanca el lunes, mientras representantes israelíes mantenían negociaciones indirectas con Hamás en Qatar con el objetivo de garantizar un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes mediado por Estados Unidos.

