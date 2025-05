Cualquier acuerdo EEUU-Irán debería incluir inspecciones "muy robustas" del OIEA: Grossi

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla con los medios en Teherán, Irán

El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo el miércoles que cualquier acuerdo entre Irán y Estados Unidos que imponga nuevas restricciones nucleares a Teherán debería incluir inspecciones "muy robustas" por parte del organismo de control nuclear de la ONU.

Los dos países están celebrando conversaciones para frenar las actividades nucleares iraníes, que se han acelerado con rapidez desde que el presidente Donald Trump sacó a Washington del acuerdo de 2015 entre Irán y las principales potencias que limitaba estrictamente esas actividades.

A medida que ese acuerdo se ha ido deshaciendo, Irán ha aumentado la pureza con la que está enriqueciendo uranio hasta el 60% -cerca del 90% del grado de armamento nuclear- desde el 3,67% de tiempos del acuerdo. También eliminó la supervisión adicional del OIEA impuesta por el pacto de 2015.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Mi impresión es que si tienes ese tipo de acuerdo, debería ser un requisito previo una inspección sólida y muy robusta por parte del OIEA (...) y estoy seguro de que lo será, porque implicaría un compromiso muy, muy serio por parte de Irán, que debe ser verificado", dijo Grossi a periodistas.

Sin embargo, no llegó a decir que Irán debería reanudar la aplicación del Protocolo Adicional, un acuerdo entre el OIEA y los estados miembros que amplía el alcance de la supervisión para incluir inspecciones instantáneas de instalaciones no declaradas. Teherán lo aplicó en virtud del acuerdo de 2015, hasta la salida de Washington en 2018.

A la pregunta de si quería decir que el protocolo debería aplicarse, Grossi dijo que "soy muy práctico", añadiendo que la agencia no forma parte de las conversaciones. No obstante, afirmó que está en contacto con ambas partes, incluido el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

"No creo que lo estén discutiendo en estos términos. No veo la discusión como un debate sobre las normas jurídicas que deben aplicarse o no. Creo que se trata más bien de un enfoque ad hoc", afirmó Grossi.

Aunque las conversaciones parecen haber llegado a un punto muerto, ya que Estados Unidos insiste en que no se debe permitir a Irán refinar uranio en absoluto y Teherán afirma que se trata de una línea roja, ya que el enriquecimiento es su derecho inalienable, Grossi afirmó que "creo que siempre hay una manera. No es imposible conciliar los dos puntos de vista".

(Editado en español por Carlos Serrano)