Rover chino detecta indicios de playas en antiguo océano marciano

Una ilustración muestra una imagen hipotética de Marte hace 3.600 millones de años, cuando un océano podría haber cubierto casi la mitad del planeta

Los datos del radar de penetración en el suelo obtenidos por el rover chino Zhurong han revelado bajo la superficie marciana indicios de lo que parecen playas arenosas de la costa de un gran océano que pudo existir hace mucho tiempo en las llanuras septentrionales de Marte.

Los hallazgos son las últimas pruebas que indican la existencia de este hipotético océano, llamado Deuteronilus, hace aproximadamente entre 3.500 y 4.000 millones de años, una época en la que Marte -ahora frío y desolado- poseía una atmósfera más densa y un clima más cálido.

Según los científicos, un océano de agua líquida en la superficie marciana podría haber albergado organismos vivos, al igual que los mares primigenios de la Tierra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El rover, que funcionó entre mayo de 2021 y mayo de 2022, recorrió aproximadamente 1,9 kilómetros en una zona que presenta rasgos superficiales que sugieren la existencia de una antigua costa. Su radar de penetración en el suelo, que transmite ondas de radio de alta frecuencia que se reflejan en el subsuelo, sondeó hasta 80 metros por debajo de la superficie.

Las imágenes de radar detectaron capas subterráneas de 10 a 35 metros de espesor de material con propiedades similares a la arena, todas ellas inclinadas en la misma dirección y con un ángulo similar al de las playas de la Tierra, justo debajo del agua, donde el mar se encuentra con la tierra.

Los investigadores cartografiaron estas estructuras durante 1,2 kilómetros durante de la trayectoria del rover.

"La superficie marciana ha cambiado drásticamente durante de 3.500 millones de años, pero gracias al radar de penetración en el suelo hemos hallado pruebas directas de depósitos costeros que no eran visibles desde la superficie", explica Hai Liu, científico planetario de la Universidad de Cantón y miembro del equipo científico de la misión china Tianwen-1, que incluyó el rover.

En la Tierra, los depósitos de playa de este tamaño habrían necesitado millones de años para formarse, según los investigadores, lo que sugiere que en Marte había una masa de agua grande y longeva con una acción de las olas que distribuía los sedimentos arrastrados hasta ella por los ríos que fluían desde las tierras altas cercanas.

"Las playas se habrían formado por procesos similares a los de la Tierra: olas y mareas", dijo Liu, uno de los responsables del estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. "Tales océanos habrían influido profundamente en el clima de Marte, moldeado su paisaje y creado entornos potencialmente adecuados para que surgiera y prosperara la vida".

"Las costas son lugares ideales para buscar pruebas de vida en el pasado", dijo el científico planetario y coautor del estudio Michael Manga, de la Universidad de California en Berkeley. "Se cree que la vida más temprana en la Tierra comenzó en lugares como éste, cerca de la interfaz del aire y el agua poco profunda".

El rover exploró en la parte sur de Utopia Planitia, una gran llanura en el hemisferio norte marciano.

Los investigadores descartaron otras posibles explicaciones para las estructuras detectadas por Zhurong.

"Una parte primordial de este trabajo consistió en poner a prueba estas otras hipótesis. Se consideraron las dunas arrastradas por el viento, pero había algunos problemas. En primer lugar, las dunas tienden a venir en grupos, y estos grupos producen patrones característicos que no están presentes en estos depósitos", dijo el geocientífico de Penn State y coautor del estudio, Benjamín Cárdenas.

"También consideramos ríos antiguos, que existen en algunos lugares cercanos en Marte, pero rechazamos esa hipótesis por razones similares basadas en los patrones que vimos en los depósitos. Y tampoco se suelen encontrar estructuras como éstas en los flujos de lava. Simplemente, las playas son las que mejor se ajustan a las observaciones", afirma Cárdenas.

La Tierra, Marte y los demás planetas del sistema solar se formaron hace unos 4.500 millones de años. Esto significa que Deuteronilus habría desaparecido hace aproximadamente mil millones de años, cuando el clima del planeta cambió drásticamente. Según los científicos, parte del agua podría haberse perdido en el espacio, mientras que grandes cantidades podrían permanecer atrapadas bajo tierra.

Un estudio publicado el año pasado, basado en datos sísmicos obtenidos por el módulo de aterrizaje robótico InSight de la NASA, descubrió que podría existir una inmensa reserva de agua líquida bajo la superficie marciana, en el interior de rocas ígneas fracturadas.

Durante décadas, los científicos han utilizado imágenes de satélite para trazar rasgos de la superficie marciana parecidos a una costa. Pero cualquier evidencia de este tipo en la superficie podría haber sido borrada o distorsionada por miles de millones de años de erosión eólica u otros procesos geológicos.

No es el caso de las estructuras recién descubiertas, que quedaron sepultadas con el tiempo bajo el material depositado por tormentas de polvo, impactos de meteoritos o vulcanismo.

"Están muy bien conservadas porque aún están enterradas en el subsuelo marciano", dijo Cárdenas.

Con información de Reuters