Video: el golazo de Kylian Mbappé para poner el 1 a 0 de Francia ante Irak en el Mundial 2026

Kylian Mbappé convirtió un golazo para el 1 a 0 de la Selección de Francia ante Irak por la segunda fecha del Grupo I en el Mundial 2026. El atacante del Real Madrid, que también había anotado un doblete en su presentación en el certamen frente a Senegal, recibió una asistencia de Michael Olise en el borde del área y soltó un zurdazo inatajable para el arquero Ahmed Basil. Con este resultado, el combinado dirigido por Didier Deschamps se establece como único líder de su zona con seis unidades y encamina su clasificación a los dieciseisavos de final.
Ficha del partido: Francia vs. Irak
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Torneo: Mundial de la FIFA 2026 (Fase de Grupos - Fecha 2 - Grupo I).
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Fecha: Lunes 22 de junio de 2026.
- Estadio: Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field), Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.
Los máximos goleadores de los Mundiales
- Lionel Messi (Argentina): 18 goles.
- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles.
- Ronaldo (Brasil) y Kylian Mbappé (Francia): 15 goles.
- Gerd Müller (Alemania): 14.
- Just Fontaine (Francia): 13.
- Pelé (Brasil): 12.
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