Ver México vs. Corea del Sur en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

México enfrenta a Corea.

México enfrenta a Corea del Sur este jueves a las 22 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Un partido clave entre los dos equipos que ganaron el primer encuentro de la zona, ya que una victoria de alguno de ellos lo dejaría muy cerca de asegurarse el primer puesto, algo que puede ser definitorio con vistas a los futuros cruces que se pueden venir en los playoff.

El equipo que dirige Javier "El Vasco" Aguirre logró empezar con el pie derecho este certamen frente a un débil Sudáfrica en el duelo inaugural que tuvo el Estadio Azteca. Pero saber que por delante tendrá un rival que dejó muy buenas sensaciones en su cruce ante República Checa, en el que fue superior y mostró aspectos interesantes en el sector ofensivo, algo que tendrán que tener en cuenta los mexicanos.

Por dónde ver México contra Corea del Sur

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre México y Corea del Sur de este jueves a las 22 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow, Paramount + y TyC Sports.

México metería tres cambios para enfrentar a Corea del Sur

El Tri tiene como baja obligada la ausencia de César Montes, defensor del Lokomotiv de Moscú que se fue expulsado frente a Sudáfrica. Esto obliga a Aguirre a mover el banco y quien pica en punta para reemplazarlo es Edson Álvarez, del Fenerbahçe S. K. de la Superliga de Turquía. Un jugador cuya posición natural es la de mediocampista central, pero se puede adaptar a jugar en la línea defensiva.

Julián Quiñones, autor del primer gol de México ante Sudáfrica.

Por otro lado, Jorge Sánchez se perfila para iniciar contra el equipo asiático para jugar por el lateral derecho. El futbolista del PAOK de Grecia le ganaría la pelea a su principal competidor, Israel Reyes. Y quien también pica en punta para ingresar es el juvenil Gilberto Mora, chico de 17 años que es la gran promesa del fútbol mexicano y se impondría sobre Brian Gutiérrez.

Lesionados que se recuperan en Corea del Sur

La selección de Corea del Sur comienza a recuperar gradualmente a sus jugadores. Kim Taehyeon y Bae Junho evolucionan favorablemente de las lesiones de tobillo que les impidieron llegar en óptimas condiciones al estreno en la Copa del Mundo. Aunque aún es temprano para confirmar si estarán desde el inicio en el encuentro frente a México, ambos tienen posibilidades de ser tomados en cuenta como alternativas durante el partido si el entrenador lo considera necesario.