Tras el escándalo del Mundial 2026, el árbitro somalí deportado dirigirá un partido clave

Tras quedar afuera del Mundial 2026 por una polémica decisión migratoria de Estados Unidos, Omar Artan recibió un inesperado respaldo de UEFA.

Cuando parecía que su sueño mundialista había quedado definitivamente truncado, Omar Artan recibió una noticia capaz de cambiar el rumbo de su historia. El árbitro somalí, excluido del Mundial 2026 tras ser deportado de Estados Unidos, fue designado por UEFA para dirigir la Supercopa de Europa. La decisión llega días después de una controversia que generó repercusión internacional y luego de que el colegiado fuera recibido como un héroe en su país.

La UEFA sorprendió al anunciar que Artan será el encargado de impartir justicia en la próxima Supercopa de Europa, que enfrentará al PSG y al Aston Villa el 12 de agosto en Salzburgo, Austria, en un claro posicionamiento político sobre el juez africano.

La designación representa un fuerte respaldo institucional para el árbitro africano, quien semanas atrás había quedado marginado del Mundial 2026 luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos le impidieran ingresar al país pese a contar con la nominación oficial de la FIFA.

Artan había sido seleccionado entre los árbitros que participarían de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, una decisión de las autoridades norteamericanas frustró su presencia en el torneo y lo dejó fuera de la máxima cita del fútbol. Ahora, la UEFA le ofrece una segunda oportunidad en uno de los encuentros más importantes del calendario internacional.

Artan fue recibido por una multitud en Somalía, días después de haber sido deportado en Estados Unidos por un control migratorio.

El respaldo de UEFA y CAF para Omar Artan

La elección de Artan no fue casual. Según explicó la UEFA, la medida se enmarca dentro del acuerdo de cooperación firmado recientemente con la Confederación Africana de Fútbol (CAF), destinado a fortalecer diferentes áreas del desarrollo deportivo, incluyendo el arbitraje.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, destacó públicamente la trayectoria del colegiado somalí y explicó las razones detrás de la decisión. “Es un árbitro joven, pero con una gran experiencia internacional. Ha demostrado su calidad al más alto nivel del fútbol africano y merece esta oportunidad”, expresó el dirigente europeo.

Desde la CAF también celebraron la noticia. Su presidente, Patrice Motsepe, consideró que la designación representa un reconocimiento para todo el arbitraje africano. La elección de Artan para la Supercopa aparece como un mensaje contundente en medio de la polémica que rodeó su exclusión del Mundial 2026.

La deportación que sacudió al fútbol en el Mundial 2026

La historia de Artan generó impacto global porque se trató de un caso inédito. El árbitro somalí había sido oficialmente designado por FIFA y contaba con documentación para participar en las actividades previas a la Copa del Mundo.

Sin embargo, al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami fue retenido para una inspección migratoria secundaria. Según relató posteriormente, permaneció cerca de once horas siendo interrogado por las autoridades estadounidenses antes de recibir la notificación de que no podía ingresar al país.

Horas después fue embarcado en un vuelo con destino a Estambul. La situación generó sorpresa dentro del ambiente futbolístico porque el juez de 39 años se encontraba entre los árbitros seleccionados para el certamen y llevaba varios años preparándose para alcanzar ese objetivo.

Las sospechas de Artan sobre la decisión de Estados Unidos

Tras quedar fuera del Mundial 2026, Artan habló públicamente sobre lo ocurrido y dejó entrever que su nacionalidad pudo haber influido en la decisión. “Creo que tienen un problema con mi país”, sostuvo en declaraciones que rápidamente generaron repercusión internacional.

El árbitro recordó que dedicó cuatro años de preparación para llegar a la Copa del Mundo, participando en capacitaciones organizadas por FIFA en distintos países y superando exigentes evaluaciones técnicas. La controversia coincidió además con un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses hacia ciudadanos provenientes de determinadas naciones africanas, lo que alimentó aún más las especulaciones.

La respuesta de FIFA ante el conflicto

Desde FIFA evitaron confrontar con las autoridades estadounidenses y aclararon que los procedimientos migratorios son competencia exclusiva de cada país anfitrión. El organismo confirmó que Artan no podría integrar el cuerpo arbitral del Mundial 2026 y explicó que no existían garantías de que su situación pudiera modificarse antes del inicio del torneo.

La postura de la entidad generó críticas entre algunos sectores que consideraban que debía intervenir con mayor firmeza para proteger a uno de sus árbitros seleccionados. Aun así, la decisión quedó firme y el juez africano perdió la posibilidad de convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido de una Copa del Mundo.