Quiénes son los árbitros argentinos para el Mundial 2026

Facundo Tello ganó la posibilidad de dirigir en su debut a Canadá, uno de los locales.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después para el arbitraje argentino, que contará por primera vez en su historia con tres jueces principales que impartan justicia en la máxima cita. Mientras las selecciones ultiman detalles para este certamen, que cuenta con 48 selecciones, la FIFA también terminó de definir la nómina de árbitros que tendrán la responsabilidad de dirigir las reglas de los partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.

La designación de estos árbitros llega en un momento de fuertes cuestionamientos a nivel local al trabajo de los jueces en los partidos que se disputan cada fin de semana, pero que a contramano con las opiniones internas logra una fuerte consolidación en el evento del fútbol mundial más importante de todos. Y será un desafío también para estos tres nombres de poder demostrar si realmente están a la altura de un acontecimiento de este nivel.

Qué árbitros argentinos forman parte de esta Copa del Mundo

Los árbitros argentinos seleccionados por la FIFA para dirigir en el Mundial 2026 son Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez. Se trata de la primera vez que Argentina contará con tres jueces principales en una misma Copa del Mundo, una marca que refleja la confianza del organismo internacional en el nivel del arbitraje nacional, sumado a que este evento pasó de tener 64 partidos a tener 104 en total.

Darío Herrera será uno de los árbitros presentes.

Entre los tres elegidos, Facundo Tello es quien llega con mayor experiencia internacional. El árbitro bahiense ya participó en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió encuentros de la fase de grupos y también un partido de cuartos de final. Su trayectoria en torneos FIFA y Conmebol fue determinante para volver a integrar la lista definitiva rumbo a la cita mundialista de Norteamérica. Por su parte, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo. Ambos lograron destacarse en los últimos años por sus actuaciones en el fútbol argentino y en competencias continentales, lo que les permitió ingresar en el selecto grupo de árbitros considerados por la FIFA para el torneo más importante del planeta.

Quiénes serán los ayudantes de los jueces principales

La representación argentina no se limitará únicamente a los jueces de campo. La delegación también contará con los asistentes Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yesso y Cristian Navarro. A ellos se sumará Hernán Mastrángelo, quien desempeñará funciones en el sistema de videoarbitraje (VAR). Un número sin precedentes en este tipo de eventos para Argentina.

La presencia de nueve representantes argentinos en el equipo arbitral del Mundial 2026 constituye uno de los mayores reconocimientos obtenidos por el referato nacional en su historia. Incluso, Argentina compartirá con Brasil el privilegio de ser una de las federaciones con mayor cantidad de árbitros principales designados para la competencia. Solo queda por ver cómo serán sus desarrollos en el torneo.