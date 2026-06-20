Se quedó afuera del Mundial 2026 y se hizo viral por vender figuritas en la calle

Se quedó afuera del Mundial y ahora vende figuritas en la calle

Un futbolista inglés que se quedó afuera de la lista de convocados para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 se hizo viral en las redes por vender figuritas en las calles de Nueva York. Se trata de Harry Maguire, defensor del Manchester United que sorprendió al mundo del fútbol semanas después de que Thomas Tuchel no lo tenga en cuenta en la Selección de Inglaterra. Por supuesto, la decisión del DT generó revuelo, pero más aún la presencia del defensor en un puesto de Panini.

Harry Maguire se quedó afuera del Mundial y sorprendió vendiendo figuritas en Nueva York

El experimentado zaguero de 33 años fue filmado por dos jóvenes que estaban cerca del lugar y se encontraron con él. Por supuesto, el video no tardó en viralizarse y más aún después de que el propio futbolista -marcado también por varios errores en el campo de juego- haga un furioso descargo en las redes tras quedarse sin competencia. Su temporada con los "Diablos Rojos" no fue mala, pero para el entrenador no estuvo a la altura y no lo incluyó entre los convocados.

Por qué Maguire se quedó afuera de la lista de Inglaterra en el Mundial 2026

Si bien supo ser titular contra Uruguay y sumó minutos ante Japón en los amistosos previos a la Copa del Mundo con el elenco inglés, Tuchel tomó la decisión de no incluirlo entre los 26. Desde su arribo al equipo, el entrenador dejó en claro que buscaba construir un seleccionado dinámico, físico y agresivo. Ante esta situación, optó por no convocar a Maguire y elegir otros nombres por encima suyo. De hecho, tras la baja de Tino Livramento, defensor del Newcastle, el técnico llamó a Trevoh Chalobah del Chelsea para ocupar su lugar y no al hombre del Manchester United.

Harry Maguire no juega el Mundial 2026 con Inglaterra

La lista de Inglaterra para el Mundial 2026 sin Harry Maguire

Arqueros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City). Defensores : Reece James (Chelsea), Trevoh Chalobah (Chelsea), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hostpur).

: Reece James (Chelsea), Trevoh Chalobah (Chelsea), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hostpur). Volantes : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United). Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

El fixture de Inglaterra para el Mundial 2026: cómo ver los partidos