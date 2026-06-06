Por qué no juega Lionel Messi contra Honduras en la previa del Mundial 2026

La Selección Argentina afronta un nuevo compromiso preparatorio en suelo estadounidense de cara al Mundial 2026, pero la gran novedad en las horas previas es la ausencia de Lionel Messi en la alineación inicial. El capitán del seleccionado campeón del mundo no formará parte del once titular para el encuentro de esta tarde frente a Honduras en el Kyle Field Stadium de Texas, una decisión tomada estrictamente por precaución física.

El motivo de su suplencia se debe a una molestia muscular (una distensión en el isquiotibial izquierdo) que el astro arrastra desde sus últimos compromisos con el Inter Miami. Debido a este inconveniente, el "10" estuvo realizando trabajos diferenciados y de kinesiología durante los primeros días de entrenamiento de la semana, acoplándose al grupo recién en las últimas sesiones.

Dado que el gran objetivo del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni es resguardar el físico del capitán y asegurar que llegue al 100% para el debut en la Copa del Mundo, se optó por no tomar ningún tipo de riesgo innecesario en este ensayo amistoso. No obstante, el propio entrenador anticipó en conferencia de prensa que Messi evoluciona favorablemente y que, si el jugador se siente en óptimas condiciones en el complemento, existe la posibilidad de que sume algunos minutos desde el banco de suplentes.

Para este encuentro ante el conjunto centroamericano, Argentina presentará una alineación alternativa con un fuerte recambio. De hecho, el cuerpo técnico decidió que solo tres futbolistas de los habituales titulares salgan desde el arranque: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada, priorizando así el rodaje de otros convocados y cuidando al resto de las figuras del plantel.