El debate sobre la vigencia de Lionel Messi en el fútbol mundial sumó un capítulo de alto valor conceptual. En una entrevista con ESPN, Marcelo Gallardo se explayó sobre la dimensión futbolística del capitán argentino y analizó en detalle esos aspectos "invisibles" del juego que lo siguen ubicando en la cima del deporte.

Consultado sobre cómo se asimila tener en cancha a un jugador de la magnitud del "Diez", el técnico fue contundente. "¿Qué se hace con un jugador de estos? Se lo disfruta", planteó, y agregó que el rosarino "hace cosas anormales para cualquier jugador" y que, cuanto más juega, "la edad no pasa para él, o lo mejora".

Para el "Muñeco", la clave detrás de la longevidad y el rendimiento sostenido de Messi está en una madurez táctica superior y en un conocimiento exacto de sus propias capacidades físicas. "Él gestiona, se autogestiona. Sabe, conoce su cuerpo, conoce sus posibilidades", explicó, en una mirada que busca desmitificar las críticas que apuntan a los tramos del partido en que el astro camina por el campo.

La inteligencia posicional, la clave según Gallardo

El entrenador profundizó en uno de los rasgos más distintivos del juego de Messi: su lectura del espacio. "Tiene una capacidad de entender dónde va a estar la pelota... esa inteligencia de entender dónde tiene que posicionarse", señaló.

Según su análisis, esos momentos en los que Messi parece trotar sin urgencia esconden en realidad una decisión táctica. "Muchas veces lo vemos caminar, pero está caminando esperando encontrar un espacio donde sabe que la pelota le va a llegar a él. Él no va en busca de la pelota", remarcó Gallardo.

El "olfato" goleador que ni los arqueros pueden frenar

El análisis del exDT de River también se detuvo en la efectividad de Messi desde la medialuna del área, una zona del campo donde el desenlace suele repetirse con una precisión casi matemática. "Cuando agarra la pelota en la medialuna del área, sabemos dónde va a ir. Sabíamos dónde iba a patear. Los arqueros saben dónde va a patear... pero no llegan", describió. Y cerró ese tramo con una definición que resume su admiración: "Ese olfato es de una capacidad extraordinaria".

La comparación con el Kun Agüero y Carlitos Tevez

Hacia el final de la charla, Gallardo trazó un paralelismo entre Messi y los grandes goleadores que dio el fútbol argentino en las últimas décadas. Resaltó que el capitán de la Selección posee esa misma intuición frente al arco, pese a no ser un centrodelantero de área.

"Es una capacidad extraordinaria de leer dónde va a caer la pelota. Como un '9', como el Kun (Agüero) en su momento, como Carlitos (Tevez)... Él, no siendo un '9', fue a buscar esa pelota", concluyó el técnico, dejando en claro que la genialidad de Messi excede cualquier esquema o posición táctica.