Los 6 jugadores de la Selección de Senegal que podrían jugar para Francia en el Mundial 2026

Senegal afronta el Mundial 2026 con una particularidad: varias de sus figuras pasaron por las selecciones juveniles de Francia, pero eligieron al país africano.

Cuando Senegal salga a la cancha para enfrentar a Francia en su debut en el Mundial 2026, habrá mucho más que tres puntos en juego. El Seleccionado africano contará con varios futbolistas que nacieron o se formaron en territorio francés, vistieron la camiseta de las juveniles de Les Bleus y, llegado el momento de elegir, decidieron representar a la nación de sus raíces. Una historia atravesada por la identidad, la familia y el sentido de pertenencia.

La historia entre Senegal y Francia está marcada por profundos vínculos políticos, sociales y culturales. El país africano fue colonia francesa durante décadas y obtuvo su independencia en 1960, aunque los lazos entre ambas naciones continúan vigentes hasta la actualidad.

Esa conexión también se refleja en el fútbol. Buena parte del plantel senegalés que disputa el Mundial 2026 nació en Francia o desarrolló allí gran parte de su formación deportiva. Nombres como Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Yehvann Diouf, Mamadou Sarr, Antoine Mendy e Ibrahim Mbaye representan una realidad cada vez más frecuente en el fútbol moderno.

Sin embargo, varios de ellos tomaron una decisión que llamó la atención en el ambiente futbolístico europeo: rechazaron la posibilidad de jugar para Francia y eligieron defender la camiseta de Senegal.

Los seis jugadores de Senegal que pasaron por las juveniles francesas

La lista incluye a seis futbolistas que llegaron a representar oficialmente a Francia en categorías formativas antes de cambiar de rumbo.

Kalidou Koulibaly

El actual capitán senegalés disputó 11 partidos oficiales con las juveniles francesas. Incluso fue titular en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011, donde compartió plantel con figuras como Antoine Griezmann.

Sin embargo, cuando llegó el momento de dar el salto definitivo al seleccionado mayor, eligió representar a Senegal, país de origen de su familia. Con el tiempo se convirtió en uno de los líderes más importantes de la historia reciente de los "Leones de Teranga".

Édouard Mendy

El experimentado arquero nació en Francia (en Montivilliers, Normandía), desarrolló casi toda su carrera de clubes en ese país y estuvo a punto de retirarse por desempleo en 2014 antes de convertirse en el mejor arquero del mundo. A pesar de su nacimiento en territorio francés, optó por representar internacionalmente a la selección de Senegal debido a las raíces de su madr

Mamadou Sarr

El defensor recorrió prácticamente todas las categorías juveniles de Francia: Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-20. Su momento más destacado llegó en 2022, cuando fue capitán del seleccionado francés que conquistó la Eurocopa Sub-17. Aun así, decidió apostar por Senegal para desarrollar su carrera internacional.

Habib Diarra

El mediocampista tuvo un recorrido completo por las selecciones francesas, pasando por los equipos Sub-16, Sub-18, Sub-19 y Sub-21. Durante años fue considerado una de las grandes promesas del sistema de formación francés, pero finalmente optó por representar a Senegal, donde encontró un proyecto deportivo que lo sedujo.

Yehvann Diouf

El actual guardameta también transitó por casi todas las categorías juveniles de Francia. Participó en la Eurocopa Sub-19 de 2018 y llegó a ser una de las alternativas más valoradas para el futuro del arco francés. Sin embargo, eligió cambiar de rumbo y hoy integra el plantel senegalés en la Copa del Mundo.

Pape Gueye

El volante del Villarreal tuvo participación en las selecciones Sub-18 y Sub-19 francesas. A pesar de su crecimiento dentro del sistema formativo de Francia, terminó inclinándose por la selección africana, donde encontró continuidad y un papel protagónico.

Ibrahim Mbaye

Quizás el caso más reciente y resonante sea el de Ibrahim Mbaye. La joya del Paris Saint-Germain integró las categorías Sub-16 y Sub-18 de Francia y era considerada una de las apuestas de futuro del fútbol francés. Sin embargo, a finales de 2025 aceptó el llamado de Senegal y tomó una decisión que generó repercusiones a ambos lados del Mediterráneo.

Mory Diaw

Mory Diaw es un futbolista profesional nacido en Francia que representa internacionalmente a la selección de Senegal. El guardameta destaca por su doble nacionalidad y su trayectoria a lo largo de las ligas europeas. Si bien tuvo la oportunidad de elegir al conjunto galo, cumplió su deseo de jugar por Senegal debido a sus ancestros.

El intento de Francia por retener a sus talentos

Los casos de Mamadou Sarr e Ibrahim Mbaye fueron los que más preocuparon a la Federación Francesa de Fútbol. En particular, Mbaye recibió llamados y gestiones directas para intentar convencerlo de continuar bajo la órbita francesa. Entre quienes participaron de esos contactos estuvieron Philippe Diallo, presidente de la federación, y Marc Keller, dirigente del Estrasburgo e integrante del comité ejecutivo.

Pero el futbolista se mantuvo firme en su decisión. "Fue una elección del corazón. Ni siquiera mi familia sabía que iba a elegir Senegal", confesó cuando hizo pública su determinación. Sus palabras reflejaron una situación que atraviesa a muchos jóvenes futbolistas con doble nacionalidad: la tensión entre la oportunidad deportiva y la identidad personal.

Senegal, una Selección con el ADN francés

La influencia francesa no termina en las categorías juveniles. Actualmente, nueve integrantes del plantel senegalés juegan en la Ligue 1, la máxima categoría del fútbol francés. Mory Diaw, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Krépin Diatta, Lamine Camara, Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Ibrahim Mbaye y Bamba Dieng desarrollan sus carreras en clubes franceses.

Por eso, el duelo entre Senegal y Francia en el Mundial 2026 tiene un componente especial. No se trata solamente de un partido de fase de grupos. Es también el enfrentamiento entre dos países unidos por la historia y separados, en algunos casos, por decisiones tomadas desde el corazón.

Con figuras experimentadas como Sadio Mané y Kalidou Koulibaly, más una nueva generación de talentos que eligió representar la tierra de sus familias, Senegal buscará dar uno de los grandes golpes de la Copa del Mundo y demostrar que su crecimiento futbolístico ya es una realidad consolidada.