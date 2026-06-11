Las nuevas reglas y cambios que la FIFA confirmó para el Mundial 2026: una por una, todas las modificaciones

El Mundial 2026 y sus cambios.

El Mundial 2026 será histórico por múltiples motivos. Además de convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y disputarse en tres países diferentes (Estados Unidos, México y Canadá), el torneo también marcará el estreno de una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA y aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de definir las reglas del fútbol.

El objetivo principal de estos cambios es mejorar el tiempo efectivo de juego, reducir las pérdidas deliberadas de tiempo y brindar una mayor transparencia en las decisiones arbitrales. Algunas medidas ya fueron implementadas en distintas competiciones internacionales durante los últimos meses y ahora tendrán alcance global, por lo que estarán presentes en la máxima cita del fútbol mundial.

Las nuevas reglas que tendrá el Mundial 2026

1. Los arqueros no podrán retener la pelota durante más de ocho segundos

Una de las modificaciones más importantes apunta directamente a los guardametas. Hasta ahora, la regla establecía un límite de seis segundos para controlar el balón con las manos, aunque rara vez se sancionaba.

A partir de ahora, si un arquero mantiene la posesión durante más de ocho segundos, el árbitro realizará una cuenta regresiva visible con la mano. En caso de incumplimiento, el equipo rival obtendrá un tiro de esquina a favor. La medida busca evitar pérdidas de tiempo en los minutos finales de los encuentros.

2. Los árbitros explicarán las decisiones del VAR al público

Siguiendo el modelo utilizado en algunos torneos recientes, los jueces podrán comunicar mediante micrófono las decisiones tomadas después de una revisión en el VAR.

De esta manera, tanto los espectadores presentes en el estadio como quienes sigan el partido por televisión conocerán los fundamentos de cada determinación arbitral, aumentando la transparencia y reduciendo las polémicas generadas por la falta de información.

3. Solo los capitanes podrán dirigirse al árbitro

Con el propósito de disminuir las protestas masivas y mejorar el respeto hacia los jueces, únicamente el capitán de cada equipo estará habilitado para acercarse a dialogar con el árbitro sobre determinadas decisiones.

Los futbolistas que incumplan esta disposición podrán recibir sanciones disciplinarias, incluyendo tarjetas amarillas. La norma ya fue aplicada con éxito en competiciones organizadas por UEFA y FIFA.

Gianni Infantino, presidente de FIFA.

4. Nuevas herramientas para controlar las pérdidas de tiempo

Los árbitros tendrán mayores facultades para sancionar conductas destinadas a demorar la reanudación del juego.

Entre las medidas se incluyen controles más estrictos en saques de arco, tiros libres, saques de banda y otras acciones que habitualmente se utilizan para consumir segundos valiosos, especialmente en los tramos finales de los partidos.

5. Mayor claridad en las intervenciones del VAR

La FIFA también pretende optimizar el uso de la tecnología. Las revisiones deberán ser más ágiles y estarán acompañadas de explicaciones más precisas para evitar confusiones entre jugadores, entrenadores y aficionados.

Además, se continuará trabajando para reducir los tiempos de espera durante los chequeos, uno de los aspectos más cuestionados desde la implementación del videoarbitraje.

6. Cambios en la conducta de jugadores y cuerpos técnicos

Las nuevas disposiciones también refuerzan las herramientas disciplinarias para controlar comportamientos antideportivos dentro y fuera del campo de juego.

Las protestas excesivas, los gestos provocadores y las conductas destinadas a presionar a los árbitros serán observadas con mayor rigurosidad durante el Mundial, con el objetivo de preservar el orden y la deportividad.

7. Más protagonismo para el tiempo efectivo de juego

Detrás de todas las modificaciones existe una meta común: aumentar la cantidad de minutos que la pelota permanece en juego.

La FIFA considera que el fútbol moderno necesita combatir las interrupciones innecesarias y ofrecer espectáculos más dinámicos. Por ese motivo, las nuevas reglas apuntan a acelerar las reanudaciones, mejorar la comunicación arbitral y garantizar una competencia más fluida durante toda la Copa del Mundo 2026.

Con estas innovaciones, el Mundial que se disputará en Norteamérica no solo presentará un nuevo formato de competencia, sino también una forma diferente de entender y administrar el juego. El desafío será comprobar si estas medidas logran el efecto esperado y contribuyen a un fútbol más transparente, dinámico y justo para todos los protagonistas.