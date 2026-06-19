Escándalo total: un medio de Estados Unidos puso al Himno Argentino en la cancha fuera del Top 5 del Mundial

Un medio de Estados Unidos puso al Himno Argentino fuera del Top 5 del Mundial

Un medio de Estados Unidos dejó afuera del Top 5 del Mundial 2026 al Himno Nacional Argentino después de un "análisis" en su sitio web. Se trata del New York Times en su sección deportiva denominada The Athletic, donde a través del periodista Tim Spiers puntuó al de cada país de los 48 participantes en la Copa del Mundo. Además de justificar cada caso en particular, destrozó al propio y a un europeo dejando en lo más alto al de Brasil.

El New York Times de Estados Unidos dejó afuera del Top 5 de los mejores himnos del Mundial 2026 al argentino: la escandalosa descripción

"¡Claro que sí! ¿Introducción de violín? Listo. ¿Redoble de tambores para acelerar el ritmo? Listo. ¿Gritos sudamericanos frenéticos? Listo. ¿Lágrimas entre el público? Listo. Lo único que le falta es que podría durar un poco más. Duración: 59 segundos. Frase clave: 'Y los libres del mundo responden: ¡Al gran pueblo argentino, salud!'. Calificación de intensidad: 8/10", escribió Spiers acerca del himno argentino dejándolo en el séptimo lugar del ranking.

Por encima del nacional eligió los de Brasil, Francia, Portugal, Colombia, Escocia y Ecuador para luego aclarar que fue completamente subjetivo a la hora de armar la lista. El último lugar fue para Inglaterra, al cual calificó como "espantoso" y con música monótona además de darle un punto sobre diez. A su vez, destacó el himno de un país que no participa de la Copa del Mundo, pero que bien podría haber sido el primero de la tabla.

El fragmento del New York Times sobre el Himno Nacional Argentino

La justificación del periodista del New York Times para el séptimo puesto del himno argentino en el ranking

"Algunos himnos son canciones mediocres que se vuelven grandiosas gracias a la pasión con la que los cantan los aficionados (hora, Estados Unidos y Escocia), otros son obras maestras musicales (hola, Brasil), y otros no son ni lo uno ni lo otro y ofrecen un buen momento para una visita a la nevera o al baño antes del partido", escribió el periodista en el inicio del artículo en el que dejó en claro lo que piensa de cada uno de los himnos.

Además, agregó: "Por supuesto, esto es totalmente subjetivo, pero hay una lógica en lo que hace que un himno nacional sea bueno. Buscamos canciones conmovedoras y apasioandas con las que los jugadores y los aficionados se identifiquen, que no se toquen demasiado tiempo en el torneo y que, independientemente de tu nacionalidad, te den ganas de ponerte de pie y gritar. ¡Sí, te amo, Curazao!". Italia quizás no habría ganado el Mundial si clasificabaa, pero sin dudas sí el de los himnos nacionales".

El ranking del New York Times sobre los 48 himnos del Mundial 2026