Austria venció a Jordania por 3-1 y es el próximo rival de Argentina

En el cierre de la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, la Selección de Austria cumplió con los pronósticos, aunque no sin transpirar, al derrotar por 3-1 a Jordania. Con este resultado, el conjunto europeo se trepa a la cima de la zona junto a la Selección Argentina, sumando sus primeros 3 puntos y dejando el escenario listo para un cruce que promete ser de alto voltaje.

El encuentro comenzó favorable para los austríacos, quienes lograron romper el cero a los 20 minutos del primer tiempo gracias a una definición de Romano Schmid. Con la ventaja mínima, el equipo europeo parecía controlar los hilos del juego, e incluso pudo estirar la diferencia mediante un gol de su referente, Marko Arnautovic; sin embargo, el VAR intervino correctamente para anular la jugada por una mano previa de Stefan Posch.

La segunda mitad trajo sorpresas. Apenas iniciado el complemento, Jordania reaccionó con una ráfaga de intensidad y llegó al empate por medio de Ali Olwan, sembrando la incertidumbre en el desarrollo del encuentro.

A pesar del golpe, Austria no desesperó y recuperó la ventaja a los 31 minutos del segundo tiempo con una jugada desafortunada para los asiáticos: un gol en contra del defensor Yazan Alarab. Ya en el tiempo adicionado, y con una Jordania volcada al ataque, Arnautovic tuvo su revancha desde los doce pasos, sellando el 3-1 definitivo de penal.

Próximo partido de Argentina

Con las victorias de Argentina (que previamente venció a Argelia) y de Austria, ambos seleccionados lideran el Grupo J con 3 unidades. El próximo partido no solo será un choque de estilos, sino un duelo directo por la clasificación y el primer puesto del grupo.