Subastan autos y camionetas a precios increíbles: cómo participar

Monasterio Tattersall Activos anunció una nueva subasta online que promete atraer tanto a productores agropecuarios como a compradores particulares de autos y camionetas. El evento se realizará el jueves 16 de octubre y pondrá a disposición un amplio catálogo de autos, camionetas y maquinaria agrícola con valores de oferta. En un contexto de inflación y caída del poder adquisitivo, la iniciativa se presenta como una de las mejores oportunidades de compra de 2025.

Autos y camionetas en subasta

Entre los vehículos disponibles, se destacan modelos en excelente estado listos para circular o trabajar:

Ford F-100 DSL (1993)

Ford Ranger DC 4x4 XL Plus 2.8L D (2005)

Toyota Hilux 4x2 C/D DX Pack 2.5 TDI (2011)

Chevrolet Montana LS C/S (2012)

Chevrolet S10 2.8TDI DLX 4x2 Electronic CD (2009)

Renault Kangoo EXP Confort 1.9 AA (2008)

Mercedes Benz Sprinter

Ford Cargo 1517 (2003)

Además de autos y camionetas, la subasta incluye repuestos automotrices, implementos rurales y maquinaria pesada. Según la organización, todas las unidades cuentan con fotografías, descripciones detalladas y videos disponibles en la web oficial: www.activos.monasterio-tattersall.com.

Cómo participar de la subasta para comprar autos y camionetas con precios de oferta

El proceso es 100% online y está abierto a cualquier persona o empresa. Para participar se debe:

Registrarse en la plataforma de Monasterio Tattersall Activos y solicitar crédito. Constituir una garantía del 10% (en efectivo o transferencia) o del 30% mediante ECHEQ, que se reintegra si la oferta no resulta ganadora. Realizar ofertas desde la web durante el tiempo que dure la subasta. Las pujas pueden verse en tiempo real y cada oferta extiende el cierre 30 segundos más, hasta que quede la más alta.

Un evento clave en plena crisis económica

En palabras de Martín Ruiz, gerente de Monasterio Tattersall Activos, “esta subasta representa una gran oportunidad tanto para el productor agropecuario como para cualquier inversor. Poder acceder a vehículos o maquinaria en buen estado y a valores convenientes es una ventaja estratégica en este contexto”.

En un mercado golpeado por la recesión y la falta de crédito, las subastas se consolidan como una vía transparente y eficiente para renovar flotas o acceder a unidades sin pagar sobreprecios. En esta edición, los descuentos esperados podrían superar el 30% respecto de los valores de lista tradicionales.

Fundada en 1951, Monasterio Tattersall S.A. combina más de siete décadas de trayectoria en el sector agropecuario con la innovación digital de las subastas virtuales. Su asociación con Tattersall S.A. de Chile permitió expandir la oferta hacia el segmento de activos industriales, maquinaria y vehículos, sumando 140 años de experiencia conjunta. Hoy es líder en remates online y referente en el uso de tecnología aplicada al comercio rural y automotor.

La subasta del 16 de octubre se perfila como una cita imperdible para quienes buscan autos, camionetas o maquinaria agrícola con precios muy por debajo del mercado. En tiempos de incertidumbre económica, el formato online y la transparencia del sistema de pujas convierten a estas operaciones en una alternativa segura, competitiva y con alto potencial de ahorro.