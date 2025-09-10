Salió a la luz el "boceto" del histórico Ford T: este es el modelo 2026 del automóvil

El Ford T 2026 vuelve en su modelo 2026 a través de la inteligencia artificial del Chat GPT sería un auto urbano accesible, sustentable y funcional, con diseño retro que homenajea al modelo que motorizó al mundo. Con versiones eléctrica e híbrida, conectividad total y un interior minimalista, se presentaría como la reinterpretación moderna de la idea original de Henry Ford: un vehículo práctico, económico y al alcance de todos.
Diseño exterior
- Inspiración vintage: mantendría líneas rectas y una silueta que recuerde al modelo original, con guardabarros marcados y parrilla frontal minimalista.
- Toque futurista: carrocería más aerodinámica, faros LED circulares que evocan los antiguos faroles, y llantas de aleación liviana con un diseño retro-moderno.
- Opciones de personalización: colores clásicos (negro, crema, azul marino) y ediciones especiales con acabados bicolor.
Interior
- Minimalismo tecnológico: tablero digital con interfaz simple y controles táctiles, pero con una estética que recuerde a los relojes analógicos antiguos.
- Espacio funcional: asientos ergonómicos, tapizados en cuero reciclado y versiones con 2 o 4 puertas.
- Conectividad completa: compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, además de conectividad 5G para actualizaciones de software.
Motor y desempeño
- Versión eléctrica: batería de 60 kWh, autonomía aproximada de 400 km, con carga rápida del 20% al 80% en 30 minutos.
- Versión híbrida ligera: motor a combustión de 1.5 L combinado con motor eléctrico para bajo consumo urbano.
- Velocidad máxima: 160 km/h, con enfoque en movilidad diaria, no en altas prestaciones.
Seguridad
- Asistencias inteligentes: frenado automático de emergencia, detector de peatones, control de carril y cámara 360°.
- Carrocería reforzada con aceros de alta resistencia.
- Airbags múltiples y diseño orientado a ser un vehículo urbano seguro.
Este es el modelo 2026 del Ford T que imaginó la inteligencia artificial.
Tecnología diferencial
- Módulo de movilidad compartida: pensado también como auto para carsharing, con acceso mediante app y arranque sin llave.
- Panel solar opcional en techo para optimizar batería en trayectos cortos.