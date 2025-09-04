Este es el Renault 19 en su modelo 2025: así es el automóvil "hecho en Argentina"

Cómo es el Renault 19 en su potencial modelo 2025.

El Renault 19 fue uno de los autos más recordados de los años 90 en Argentina y gran parte de Latinoamérica. Tres décadas después, la marca francesa podría apostar por revivirlo bajo una nueva identidad: el Renault 19 2025, un modelo que busca mantener la esencia de aquel compacto accesible, pero con las tecnologías y el diseño que demanda la movilidad actual a través de la inteligencia artificial del Chat GPT.

Diseño: herencia y futuro

El nuevo 19 respetaría las proporciones clásicas del sedán compacto, con un frente estilizado, ópticas alargadas con tecnología LED y líneas limpias que evocan su estilo original. La silueta se moderniza con llantas aerodinámicas de 18 pulgadas, detalles cromados sutiles y un perfil más robusto, pensado para competir en el segmento de autos familiares de gama media.

Motorización híbrida y eléctrica

La gran novedad estaría en la mecánica. El Renault 19 2025 se ofrecería en dos versiones: una híbrida enchufable, con motor 1.6 naftero asociado a un bloque eléctrico que entregaría unos 180 CV combinados, y una totalmente eléctrica, con batería de 60 kWh y autonomía estimada de 420 km. Ambas configuraciones apuntan a la eficiencia energética y a reducir el impacto ambiental.

Tecnología y confort interior

El interior del nuevo 19 apostaría por un concepto minimalista y digitalizado. Pantalla central de 12 pulgadas con sistema Google integrado, tablero 100% digital y conectividad completa vía Android Auto y Apple CarPlay. Los asientos, tapizados en materiales reciclados de alta calidad, ofrecen mayor ergonomía y espacio gracias a una plataforma más ancha que la del modelo original.

Seguridad de última generación

La versión 2025 incorporaría los últimos avances en seguridad: 6 airbags, frenos ABS con distribución electrónica, asistente de frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y sensores 360°. También sumaría el sistema ADAS de ayuda a la conducción, con asistente de mantenimiento de carril y detección de fatiga del conductor.

Este es el potencial modelo 2025 que imaginó la inteligencia artificial.

Precio y mercado

Aunque todavía no se habla de cifras oficiales, se estima que el Renault 19 2025 buscaría ubicarse en un rango competitivo dentro del segmento C, por debajo del Renault Megane eléctrico. Su público objetivo: familias jóvenes que recuerdan el modelo original y nuevos usuarios que buscan un vehículo confiable, sustentable y con el equilibrio justo entre nostalgia y modernidad.