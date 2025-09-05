El inconfundible Chrysler Neon del año 98 vuelve renovado: así es el modelo 2025

Cómo es el modelo 2025 del Chrysler Neon.

El Chrysler Neon 2025 reinterpreta el espíritu juvenil y accesible del modelo de 1998 con un diseño que mezcla nostalgia y vanguardia a través de la inteligencia artificial del Chat GPT. Compacto pero moderno, ofrece versiones híbridas, a combustión y 100% eléctrica, manteniendo su carácter divertido y ágil. Con faros LED redondos, colores vibrantes, un interior tecnológico pero con guiños retro, y opciones deportivas como el R/T, este “nuevo Neon” busca conquistar a quienes alguna vez lo tuvieron en los 90 y a una nueva generación que valora tanto el estilo como la eficiencia.

Diseño exterior

Mantiene la silueta compacta y redondeada del 98, pero con líneas más marcadas y un frontal agresivo.

Parrilla fina con detalles en cromo y faros LED circulares que homenajean los del modelo original.

Llantas de 18 pulgadas con diseño de rayos dobles y opción bitono.

Carrocería en colores vibrantes (rojo cereza, azul eléctrico, verde lima) evocando los 90, más gamas sobrias en gris, negro y blanco perlado.

Interior

Tablero digital de 12’’ combinado con un pequeño reloj analógico central como guiño retro.

Sistema multimedia con pantalla flotante de 10’’ compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Asientos deportivos ergonómicos con tapizado en cuero ecológico y detalles en contraste de colores.

Espacio interior optimizado para 5 pasajeros, con baúl más amplio que el de la versión original.

Motor y versiones

Motor base 1.5 turbo de 160 HP híbrido ligero.

Versión intermedia 2.0 turbo de 210 HP.

Variante eléctrica Neon EV, con 250 HP y autonomía de 450 km.

Transmisión automática de 8 marchas o caja manual de 6 en la versión deportiva R/T.

Este es el modelo 2025 que imaginó la inteligencia artificial.

Tecnología y seguridad