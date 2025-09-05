EN VIVO
El inconfundible Chrysler Neon del año 98 vuelve renovado: así es el modelo 2025

Impacto por la vuelta del Chrysler Neon del año 1998 en su modelo 2025. Así es el vehículo que hizo la inteligencia artificial del Chat GPT y estas son las características de este histórico automóvil.

05 de septiembre, 2025 | 20.26

El Chrysler Neon 2025 reinterpreta el espíritu juvenil y accesible del modelo de 1998 con un diseño que mezcla nostalgia y vanguardia a través de la inteligencia artificial del Chat GPT. Compacto pero moderno, ofrece versiones híbridas, a combustión y 100% eléctrica, manteniendo su carácter divertido y ágil. Con faros LED redondos, colores vibrantes, un interior tecnológico pero con guiños retro, y opciones deportivas como el R/T, este “nuevo Neon” busca conquistar a quienes alguna vez lo tuvieron en los 90 y a una nueva generación que valora tanto el estilo como la eficiencia.

Diseño exterior

  • Mantiene la silueta compacta y redondeada del 98, pero con líneas más marcadas y un frontal agresivo.
  • Parrilla fina con detalles en cromo y faros LED circulares que homenajean los del modelo original.
  • Llantas de 18 pulgadas con diseño de rayos dobles y opción bitono.
  • Carrocería en colores vibrantes (rojo cereza, azul eléctrico, verde lima) evocando los 90, más gamas sobrias en gris, negro y blanco perlado.

Interior

  • Tablero digital de 12’’ combinado con un pequeño reloj analógico central como guiño retro.
  • Sistema multimedia con pantalla flotante de 10’’ compatible con Android Auto y Apple CarPlay.
  • Asientos deportivos ergonómicos con tapizado en cuero ecológico y detalles en contraste de colores.
  • Espacio interior optimizado para 5 pasajeros, con baúl más amplio que el de la versión original.

Motor y versiones

  • Motor base 1.5 turbo de 160 HP híbrido ligero.
  • Versión intermedia 2.0 turbo de 210 HP.
  • Variante eléctrica Neon EV, con 250 HP y autonomía de 450 km.
  • Transmisión automática de 8 marchas o caja manual de 6 en la versión deportiva R/T.

Este es el modelo 2025 que imaginó la inteligencia artificial.

Tecnología y seguridad

  • Control crucero adaptativo, asistente de carril, frenado autónomo de emergencia.
  • Modos de conducción: Eco, Comfort, Sport.
  • Sistema de sonido premium Harman Kardon de 12 parlantes.
  • Techo panorámico corredizo y carga inalámbrica para dispositivos.
