Dos colegios católicos del sur de Mendoza protagonizaron un faltazo para que los alumnos no fueran vacunados en contra del virus del papiloma humano (HPV), infección de transmisión sexual.

Los casos se dieron en el Instituto de Formación Católica Alfredo Bufano y en el colegio Isabel la Católica, donde los médicos solamente lograron vacunar, en total, a seis alumnos, informaron en el sitio Mendoza Post.

El HPV es un virus que afecta tanto a hombres como a mujeres y existen más de 100 tipos de virus, de los cuales 40 afectan a la zona genital y/o anal. Cuatro de cada cinco hombres o mujeres padecieron el Papiloma en algún momento de su vida.

Los casos llamaron la atención puedo que la vacuna está en el calendario y no existieron problemas en ningún otro colegio o escuela. Se estima que los padres de los alumnos fueron los que organizaron el faltazo.

"Lo que los padres me manifestaron es que estuvieron investigando acerca de la vacuna y no estaban de acuerdo con que sus hijos se la apliquen, pero en ningún momento me dijeron que era por algo relacionado con la religión", expresó a Infobae Raúl Alfredo Sánez, director del Bufano.