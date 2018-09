El diputado aseguró que las declaraciones del ex secretario de Obras Públicas tienen que ver no sólo con él, sino también con el juez Claudio Bonadio y el Grupo Clarín.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue el primer invitado del periodista Roberto Navarro en el estreno de El Destape Radio. En este marco, el hijo de Cristina y Néstor Kirchner aseguró que la acusación del ex secretario de Obras Públicas José López contra su madre es falsa y que en eso están involucrados tanto el Gobierno como el Grupo Clarín.

Consultado por Navarro sobre si los famosos bolsos de López eran de la ex presidenta, tal como aseguró el antiguo funcionario del kirchnerismo, afirmó que “es obvio que no”. “En las tapas de Clarín dijeron que con Nilda Garré teníamos no sé cuántos millones de dólares en Estados Unidos. La sociedad recibe información y no cuenta con los elementos necesarios para poder llegar a conclusiones que estén cercanas a la verdad”, analizó.

En este sentido, cuestionó que la diputada Graciela Ocaña planteó que si Kirchner no tenía nada que ocultar, debería dejar entrar a la Justicia a sus propiedades. “De ser así, deberíamos eliminar los derechos y garantías de la Constitución porque se supone que ningún argentino y ninguna argentina tiene nada que ocultar en su casa, y que tanto el Poder Judicial o las Fuerzas de Seguridad podrían ingresar cuando quieran, a la hora que se les plazca y sin motivo alguno porque nadie tiene nada que esconder”, comparó.

Ante la consulta de Navarro sobre si esto lo ve “como algo de los medios, de Bonadio o como algo de José López”, sostuvo que es “de todos juntos”. “Es la intención permanente de atacar la figura de Cristina, el objetivo único y principal de un sector judicial, de Clarín y el Gobierno. En el tiempo su gobierno va a ser visto como una de las pocas dirigentes que se animó a romper lógicas, y que decidió en función de la gente”, afirmó.

Además, planteó: “Sería bueno que el Gobierno intente gobernar de otra manera, porque quizás podés atemorizar a algunos sectores de la sociedad o de las dirigencias políticas, pero la economía no la vas a poder manejar así. Lo que sucedió desde el 2015 hasta la fecha es el empeoramiento de la calidad de vida de la gente, no solamente en lo económico sino también en términos de sus libertades, sus deseos, de tener anhelos”.