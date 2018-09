Macri pidió el ascenso del juez que lo benefició en los Panamá Papers

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Favor con favor se paga. Mauricio Macri envió al Senado el pedido para que asciendan al juez Andrés Guillermo Fraga, que falló a su favor para desvincularlo de su participación en las sociedades offshore Fleg Trading y Kagemusha.

La nota ingresó al Senado el lunes pasado, y solicita el acuerdo para que el juez Fraga, actualmente a cargo del juzgado Nacional en lo Civil 104, pase a integrar la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo.

El juez Fraga intervino en la causa que inició el propio Macri en la cuál pidió una “acción declarativa de certeza” sobre su participación en Fleg Trading y Kagemusha, dos sociedades offshore en las que figura como parte y que nunca incluyó en sus declaraciones juradas. Según el escrito que presentó Macri, buscaba que su padre Franco presentara la documentación que, supuestamente, lo desvinculara de esas firmas radicadas en guaridas fiscales. “Dejo constancia de que recurro a la intervención de vuestra señoría por cuanto, pese a mis insistentes requerimientos, no he podido obtener de mi padre, Franco Macri, la documentación”, planteó Macri en el escrito que presentaron sus abogados Fabián “Pepín” Rodriguez Simón, uno de los monjes negros judiciales del Gobierno, y su ex socio Felipe Llerena.

Embed Elección de Fraga by El Destape on Scribd

A la hora de resolver, el juez Fraga afirmó: “Mauricio Macri no fue socio ni accionista de la firma Fleg Trading Ltd (radicada en Bahamas); que solo aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd, para el que fue designado Mauricio Macri, al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar; que no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fleg Trading Ltd, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad, que no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución de Fleg Trading Ltd". Lo mismo con Kagemusha.

Mientras escribía estas líneas, el juez Fraga concursaba para su ascenso. El periodista Franco Mizrahi informó en El Destape que su expediente estuvo congelado durante meses, pero que luego de este favor a Macri se reactivó y quedó en manos de Pablo Tonelli, la punta de lanza de buena parte de los desmanejos judiciales PRO. Al poco tiempo, la terna que integra avanzó y fue enviada a Macri. En la terna había 3 nombres, Macri tenía que elegir uno. Era cantado.

El juez Fraga fue denunciado por este salvataje a Macri. La jueza Marcela Pérez Pardo, que integra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, pidió que se investigue una posible actuación irregular del juez Fraga dado que es un juez civil pero aceptó intervenir en una causa que corresponde al fuero comercial. En la denuncia, consta que “el mencionado magistrado no se habría excusado pese a encontrarse participando en un concurso-muy bien posicionado desde marzo de 2017- ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, para un cargo cuya propuesta depende en gran parte, por sus funciones, de la decisión de uno de los litigantes”. Ahora se ve clarito.