Luego del escándalo con una diputada, Cambiemos afirma que "no se puede ir preso sin condena"

Luego del escándalo con una diputada propia, Cambiemos afirma que "no se puede ir preso sin condena"

"Mi caso no es como el de De Vido, esta es una maniobra política del kirchnerismo", afirmó Aida Ayala al programa El Fin de la Metáfora de Radio 10.

"Es una situación insólita, es un fiscal que no lee la Ley de fueros y le pide a la Cámara de Diputados que me saque los fueros para indagarme. En este mismo requerimiento recién todos los antecedentes y la declaración jurada. Hay una ley de fueros. Esto tiene una trascendencia nacional y vulnera las instituciones", afirmó la diputada de Cambiemos.

Ayala tiene un pedido de detención por "lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor".

"Esto no pasó con otro diputado de la Nación porque mi caso no es como el de De Vido. De Vido tenía muertes, denuncias, procesos en su haber y tenía causas anteriores, yo no tengo ningún proceso.Este requerimiento es nulo porque acusan de una concesión falsa. Dicen que sería la jefa de una banda de empresarios y esa misma banda de empresarios trabajan con Capitanich. Capitanich miente siempre diciendo que mejoró los servicios, que renegoció el contrato", contó.

Y agregó: "En el Chaco la gente me conoce. Me debo a la gente que me votó y tengo que dar explicaciones al Presidente que confió a mí. Ayer fui a entregar mi declaración jurada a cada vecino y con esto me hace la campaña a gobernadora gratis. Por supuesto que voy a ser candidato, antes estaba indecisa pero ahora sí. Yo hice en el Chaco de la honestidad una bandera, a mí de daña en lo político y al Congreso. Si me inician el proceso, yo renuncio". Y finalizó: "Hasta que no esté la condena un diputado no puede ir preso".