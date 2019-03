El ex gobernador y actual diputado Felipe Solá aseguró que Sergio Massa y Graciela Camaño “priorizan la amistad a la justicia” con respecto a su apoyo al fiscal Carlos Stornelli. Además agregó: “Me parece que esta mancha no la saca ningún tintorero”. “Camaño conoce los limites jurídicos por eso me sorprende”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el diputado afirmó: “El dúo de la AFI Arribas-Majdalani no deberían estar ahí. Pero cuando advertí a los legisladores que no lo votaran varios tenían cuentas pendientes y no me escucharon". También aseguró que le parece importante que Arribas y Majdalani vayan separados al Congreso.

Todos los días estoy caliente por lo que hicieron con la Argentina, es casi imposible hablar casi indignado por lo que hicieron con el país.