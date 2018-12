Además del rojo en materia de toma de préstamos, el indec informó que la balanza de pagos durante el tercer trimestre cerró con un déficit de U$S 7.591 millones.

La deuda externa subió casi U$S 40.000 millones en tres meses

La deuda externa total aumentó U$S 37.559 millones (+17,2%) durante el tercer trimestre de 2018 hasta los U$S 254.980 millones, respecto a igual período de 2017. Así lo informó el Indec a través de un informe.

Por otra parte, el saldo de la balanza de pagos durante el tercer trimestre cerró con un déficit de U$S 7.591 millones, por debajo de la pérdida de U$S 8.266 millones registrada en igual período de 2018, indicó el ente oficial.

Entre las variables que reúne la Balanza de Pagos se encuentra el intercambio comercial, que entre julio y septiembre dejó un déficit de U$S 792 millones. Esto representó menos de la mitad de los u$s 1.691 millones de igual período del año pasado.

Los principales saldos negativos correspondieron a viajes, transporte (principalmente fletes marítimos y pasajeros aéreos) y cargos por el uso de la propiedad intelectual (CUPI), siendo U$S 886 millones, U$S 861 millones y U$S 454 millones, respectivamente.