Julio De Vido: "El peronismo tiene que ir unido, con todos adentro"

El exministro de Planificación, Julio De Vido, contó en El Destape Radio cómo pasó el fin de año detenido, el segundo que vivió. "Pasamos las fiestas en conjunto con la gente del pabellón", dijo en diálogo con Navarro 2019, después de más de un año y dos meses como preso político.

De Vido aseguró que "el poder Ejecutivo maneja la Justicia en conjunto con la embajada de Estados Unidos" y que el funcionario norteamericano está en la Argentina "para que todos sigamos presos". En esa línea, manifestó que en el país "hay presos políticos y todos deben estar en su casa" pero "necesitamos una Justicia independiente, no como la que tenemos ahora".

El exministro denunció en El Destape Radio que todo lo que ocurre con la Justicia y persecución a exfuncionarios es“un gran manoseo" porque "imputan y procesan a empresarios para justificar nuestra prisión”.

En ese sentido, resaltó la actitud del kirchnerismo frente a los empresarios y aseguró no sentirse arrepentido por "haber estatizado el Correo Argentino, Aguas Argentinas e YPF, entre otras". Sin embargo, criticó no haber hecho lo mismo con Edenor y Edesur, lo que calificó como "una asignatura pendiente" porque hoy las empresas no invierten y el servicio es cada vez peor.

De Vido agregó que el Gobierno macrista no avanza con las empresas energéticas porque "Caputo y Mindlin son los dueños". Por eso, explicó que "Marcelo Mindlin es el testaferro de Mauricio Macri" porque "los Macri no vendieron IECSA". Entonces, “Macri sube las tarifas de energía para ganar él mismo" para configurar "el nivel más alto de corrupción de la historia”.

Con todo el 2019 por delante y las elecciones como objetivo principal, De Vido aseguró a Navarro 2019 que "el peronismo tiene que ir unido, con todos adentro".

