Israel bombardea la capital de Yemen un día después del ataque con drones contra Eilat

Humo se eleva desde los sitios de los ataques aéreos israelíes en Yemen

El ejército israelí atacó objetivos militares vinculados a los hutíes de Yemen en Saná el jueves, un día después de que el grupo reivindicó un ataque con dron contra un hotel en el balneario israelí de Eilat, en el mar Rojo.

El cuartel general de control del Estado Mayor hutí, los complejos de seguridad e inteligencia y los campamentos militares fueron algunos de los objetivos atacados por la fuerza aérea israelí, dijo el ejército en un comunicado.

"Hemos lanzado un potente ataque contra numerosos objetivos terroristas de la organización terrorista hutí en Saná", dijo el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, en un mensaje en la red social X.

Los ataques son los últimos en más de un año de ataques y contraataques entre los militantes yemeníes e Israel, en el marco de las ramificaciones de la guerra en Gaza.

Residentes yemeníes dijeron a Reuters que los ataques se dirigieron a zonas del sur y el oeste de Saná.

Los ataques se produjeron mientras se emitía un discurso pregrabado del líder hutí, Abdul Malik al-Houthi.

Al menos 20 personas resultaron heridas el miércoles después de que un dron lanzado desde Yemen alcanzó un hotel en la ciudad turística israelí de Eilat, en el mar Rojo, según informó el servicio de ambulancias israelí.

Con información de Reuters